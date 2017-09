Det er morgen. Du skal på jobb. Det er kjøring og bremsing i ett sett. Det er kø. Mange ganger blir køene lengre enn det de egentlig trenger å være.

Skylden har bilistene selv, skal vi tro Transportøkonomisk institutt.

– Folk lager for eksempel for god avstand til bilene foran. Det beste for avviklingen er å følge på så godt som mulig, sier forskningsleder Torkel Bjørnskau.

– Slutt å lage luke!

– Poenget med trafikken er at alle skal fra A til B. Lager man unødvendig lange køer så forsinker det avviklingen og fremkommeligheten for alle. Det er uheldig, mener Bjørnskau.

LITE IMPONERT OVER NORSKE BILISTER: Torkel Bjørnskau er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt. Foto: NRK

Bjørnskau mener at mange bilister tror at avviklingen går bedre om man kjører i en jevn sakte fart med gode luke til bilen foran, men det mener han ikke er tilfelle.

Det er nemlig viktig å utnytte det som er av vei.

– Man bruker for lite av veien

En annen feil bilistene gjør skjer ved fletting. To felt skal bli ett, men mange av oss skifter fil lenge før vi må. Det fører til at ett felt bli stappfullt mens nabofeltet er tomt lenge før innsnevringen.

– Man bruker for lite av veien. Konsekvensen er at køen blir lenger enn den trenger å være. Resultatet er at mange som skal kjøre av veien eller komme innpå den blir stengt av en kø de ikke hadde behøvd å bli stengt av hvis flettingen hadde foregått slik jeg foreslår, sier Torkel Bjørnskau.

UP etterlyser smidighet

Utrykningspolitiet prioriterer først og fremst arbeid rettet mot fart og rus. Hvordan norske bilister takler køkjøring er ikke deres hovedoppgave. Distriktsleder Terje Oksnes i UP på Vestlandet har likevel gjort seg noen egne erfaringer:

– Det virker som bilistene ofte er lite smidige. Mange presser seg frem, noe som lett fører til stor irritasjon.

– Spesielt der det er nødvendig å flette, uten at dette er skiltet, for eksempel ved veiarbeid, er dette et problem, sier Oksnes.