Statens vegvesen sa det kunne bli treig trafikk på E18 mellom Kragerø og Drammen i sommer, og det ble det. Arbeider på dagens strekning og arbeidet med ny firefeltsvei har ført til lange køer og flere timer ekstra i bilen i helgene.

– Vi trodde det ville bli ille, men det har gått ganske fint, sier to erfarne sjåfører ved stambordet på bensinstasjonen. Gunnar Jensen og Leif Nilsen kjører budbiler langs de fleste veiene på Østlandet og over til Vestlandet. De er ikke de eneste som har tatt seg en ekstra pause de siste ukene.

Siren Steinsland har ikke blitt irritert til tross for treig trafikk de siste månedene. Foto: Britt Boyesen / NRK

Sjefen på bensinstasjonen ved Telemarksporten, Truls Øygarden, smiler stort og forteller at omsetninga har økt med fem prosent denne sommeren.

– Ungene må ut en tur når de har sittet lenge i bilen.

Folk stopper ikke bare for å gå på do. Brus, is, kald og varm mat er vel så viktig. Øygarden har registrert forundringer og forargelser i køen ved kassa. Bilistene kan ikke helt skjønne at veiarbeidene skal skje midt i sommerferien.

Tålmodige sjåfører

Omkjøringsveiene har vært mange og helt nødvendige for å få flyt i trafikken. De lengste omveien har vogntogsjåførene fått. Gamle E18 over Breviksbrua mellom Porsgrunn og Bamble har ikke plass til de største doningene.

Noen har nok blitt litt heite i toppen underveis, men det har ikke vært mange sure tilbakemeldinger. Regionsjef Olav Vefald i Lastebileierforbundet sier sjåførene har vært tålmodige.

– Det har jo vært verst på weekender og ettermiddager, men det var vi klar over på forhånd. Da blir det lettere å planlegge turene.

Skal feire

Planleggerne i Statens vegvesen legger ikke skjul på at de grua seg til sommertrafikken. Skuldrene har senka seg etter hvert. Overingeniør Espen Tonning sier de har lært en del av denne sommeren.

Overingeniør Espen Tonning roser bilistene som har vært tålmodige i sommertrafikken. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Vi justerte litt på skiltinga og sørga for mye informasjon.

Det må de fortsette med. Veiarbeidene og omkjøringene på E18 skal fortsette i flere år framover. De nye strekningene mellom Kragerø og Drammen blir ferdige i tur og orden, men noen har ennå ikke nådd lenger enn til tegnebrettet. Den nye firefeltsveien gjennom Bamble er ikke ferdig før i desember 2019.

– Da skal vi feire med en kald Cola og en kanelbolle, flirer Jensen og Nilsen før de går ut til hver sin røde budbil.