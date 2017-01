Du har hatt en lang dag på jobb, hjemme står middagen og venter. Problemet er bare at du sitter i bilkø, og ting står helt stille. Fristende å legge seg ut i kjørefeltet hvor bilene faktisk beveger seg, selv om avkjørselen din er i feltet du står i?

Mange bilister lar seg friste, noe som har blitt særlig tydelig i sørgående retning på E39, hvor motorveien går fra å ha to felt, til ett. Her blir avkjørselen mot Ganddal flittig brukt som krabbefelt for bilister som skal videre på E39. ​

Går utover de lydige bilistene

– Forbikjøring av andre biler i høyrefelt er ikke lov. Dersom du kjører på en vei med to felt og det er kø i begge feltene, skal du ligge i det feltet hvor du har tenkt å kjøre videre, sier Georg Grødem, trafikkansvarlig ved Sandnes politistasjon.

Altså er det ikke bare irriterende for andre, men også ulovlig å snike seg frem ved å ligge i høyrefeltet. Men de store taperne er likevel bilistene som holder seg til regelverket.

– Alle har et ansvar for å være smidige i trafikken. Dersom noen har valgt å kjøre i høyrefelt og skal legge seg tilbake, har du som bilist ansvar for at de får komme trygt inn i køen, selv om de har brutt en regel, sier Grødem.

Vil ha bedre skilting

Kjørelærer Jannike Bondevik, forstår at enkelte kan bli usikre, og mener skiltene som informerer om hvilket felt bilistene skal ligge i, kommer for sent.

– Dette er en gråsone. Hvis jeg skal bli tatt for forbikjøring i høyrefeltet må skiltene komme tidligere, sier hun.

– Det er to felt og ikke noe oppmerking som tilsier at det er ulovlig å ligge i høyrefelt om en skal videre på E39.

Det er imidlertid lite som tyder på at de store kødannelsene på strekningen skyldes bilister som ikke vet hvilket felt de skal ligge i, men at det derimot er mange bilister som «tar en spansk en» for å unngå køen.

– Må ta av seg «sinnahatten»

Det hele er et spørsmål om folkeskikk mener kjørelæreren.

– Hvis en kjører her hver dag og er kjent med dette, bruker en helt klart etikk og legger seg bakerst i køen, sier Bondevik.

Og hvor frustrerende det enn er for bilistene som blir sittende ekstra lenge i kø på grunn av andres sniking, mener hun det beste er å holde hodet kaldt.

– Jeg forstår at mange blir irriterte, men en får prøve å ta av seg «sinnahatten» og tenke at i dag var det dem, neste gang er det kanskje deg.