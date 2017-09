Folk flest vil ha strengere bilpolitikk

55 % av velgerne sier de er helt eller delvis enig i at det bør innføres restriksjoner som gjør at antall privatbiler i norske byer går ned. Det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK.

– Det er helt fantastisk. Samtidig er det ikke så rart at folk ønsker seg bedre byer med god luft, mindre biler og tryggere skoleveier, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo til NRK.

– Politikk fra 1950-tallet

Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I Oslo har byrådet satt seg mål om et bilfritt sentrum innen 2019. Hovedstaden har også de velgerne som er mest positive til restriksjoner: 58 % er enig i at de trengs.

– Vi har en samferdselsminister som fortsetter å tvinge gjennom store motorveiprosjekter inn til storbyene, til tross for at befolkningen ønsker seg noe annet. Å planlegge byene rundt bilene er samferdselspolitikk fra 1950-tallet, mener Berg.

– Byene våre har ikke plass til alle bilene når vi både vokser og trenger mer plass til syklister, gående og kollektivtransport, fortsetter hun.

Vil ha gulrot, ikke pisk

Ketil Solvik-Olsen (Frp) Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Samferdselsminister og Frp-nestleder Ketil Solvik Olsen ønsker seg også færre biler i byene, men er uenig i at det betyr stans i veiutbyggingen og strengere restriksjoner.

– Vi er veldig opptatt av å satse på kollektivtransport i byene. Da tror vi folk kan lokkes ut av bilene. Men å piske dem ut, det ødelegger hverdagen til folk. Det du må hjelpe dem med, er et bedre kollektivtilbud som de velger å bruke fordi de sparer tid på det, sier han til NRK.

Han tror ikke at velgerne faktisk mener at flere restriksjoner er løsningen.

– Det er nok en tillært oppfatning, for man hører alltid at man må forby eller avgiftsbelegge for å løse problemer. Jeg mener det er mer fornuftig å ta hensyn til reisehverdagen folk har, og se på hvordan den kan løses bedre, mener Solvik-Olsen.