Tina sluttet etter bare tre år i yrket – mange sykepleiere tenker på det samme

Stort arbeidspress. Turnusarbeid som gjorde henne utslitt. Eksem på hendene etter å ha vasket seg utallige ganger.

Bare tre år etter at Tina Pettersen startet som sykepleier, orket hun ikke mer.

– Jeg utdannet meg til sykepleier fordi jeg alltid har likt så godt å jobbe med mennesker, spesielt med eldre. Sykepleie var rett utdanning for meg.

Eksem og arbeidsbelastning

Drømmejobben ble ikke som forventet for Pettersen, som vurderte å slutte allerede første året som sykepleier.

Avgjørelsen tok hun på grunn av eksemet på hendene, men sier hun hadde sluttet før eller senere uansett.

– Jeg syns det var veldig trist. Det var en tung beslutning å ta, for jeg kunne tenkt meg å stå i yrket lenge.

SYKEPLEIER: Tina Pettersen er glad i å jobbe med eldre og likte jobben på Haukeland universitetssjukehus godt, men arbeidspresset ble for stort. Foto: NRK

I dag jobber Tina Pettersen med helsevurderinger i et forsikringsselskap og forteller at hun har fått en helt ny hverdag.

– Jeg har mye mer energi nå. Nå klarer jeg å bruke fritida mi til noe fornuftig, i stedet for å bare slappe av når jeg er ferdig på jobb.

Hun tror ikke at hun kommer tilbake til sykepleieryrket.

– Nei, ikke vanlig tredelt eller todelt turnus som sykepleier. Det kunne jeg nok ikke tenke meg. Dessverre.

Mange tenker på å slutte

Tina Pettersen er langt fra alene. Hele 15 prosent av dem som svarte på Norsk Sykepleierforbund sin medlemsundersøkelse i desember i fjor, vurderte å slutte i yrket.

16.000 sykepleiere svarte på undersøkelsen.

– 15 prosent av dem som jobber på sykehus sier de vil slutte. 17 prosent av dem som jobber på sykehjem og i hjemmesykepleien sier det samme, forteller Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Det er første gang forbundet spør medlemmene om de vurdere å slutte.

Stor arbeidsbelastning blir oppgitt som den viktigste grunnen til at de vil forlate yrket. Deretter kommer lav lønn.

– Sykepleierne oppgir at de er stressa og at de har flere oppgaver enn de klarer å gjennomføre. Noe må gjøres, sier By.

BEKYMRET: 15 prosent av medlemmene i Sykepleierforbundet sier i en medlemsundersøkelse at de vurderer å slutte i yrket. Forbundsleder Eli Gunhild By ber myndighetene gjøre mer. Foto: Monica Kvaale / NSF

Kan mangle 75.000 sykepleiere

Sykepleiere er allerede blant yrkesgruppene det er størst mangel på.

Ifølge Nav mangler det nå nærmere 6000 sykepleiere i Norge. Samtidig vil behovet for sykepleiere øke i årene som kommer.

Tall fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at Norge kan mangle 75.000 sykepleiere i år 2030.

– Dette er en varslet krise, og det er alvorlig. Det er viktig at politikere og arbeidsgivere tar tak og gjør noe med problemet, sier By.

FLERE TILTAK: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) sier de ser på flere tiltak for at sykepleiere skal bli i jobben. Foto: NRK

– Tar det på alvor

Tallene bekymrer statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er ikke slik at det bare er å ansette flere, så vil dette løse seg. Det handler ikke om penger. Vi må gjøre noe annet for å rekruttere og beholde sykepleiere.

– Mange av dem som slutter, forteller om stort arbeidspress. Hva vil regjeringen gjøre for å bedre forholdene for sykepleierne?

– Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å organisere arbeidet så godt som mulig, sier Erlandsen, men nevner tiltak som flere heltidsstillinger og faglig påfyll som løsninger.