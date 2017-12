Tanja vant Symesterskapet: – Dette betyr mye mer sying fremover

Spenningen var stor da de tre gjenværende deltagerne Monica Herredsvela, Brage Lyse og Tanja Andreeva ble bedt om å tre frem en siste gang i sesongens utgave av Symesterskapet.

Gjennom åtte episoder har ti deltakere kjempet med saks, stoff og symaskin. I seriefinalen mandag svettet de over kritthvite smokingskjorter, dristige catwalkplagg av slips og brudekjoler slik Norge aldri har sett dem før.

Til slutt ble Tanja fra Bodø utropt til Norges beste amatørsyer, til gratulasjoner og klemmer fra Brage og Monica.

– Jeg er veldig glad. Det her betyr at det blir veldig mye mer sying fremover, og nå gleder jeg meg til å komme hjem og bare sy videre, sa hun like etter seieren.

MUSESTILLE: Spenningen og stillheten var til å ta og føle på da Tanja Andreeva, Brage Lyse og Monica Herredsvela ventet på dommen. Foto: Marit Hommedal

Brudekjole tok seieren

Gjennom høsten har de tre amatørsyerne danket ut syv konkurrenter og blitt målt både på tid og kvalitet av de to dommerne Tine Solheim og Andreas Feet. I finaleepisoden hadde de lagt listen på et mildt sagt ambisiøst nivå.

Først skulle de sy en smokingskjorte til herre. Så var det duket for en redesign-oppgave hvor deltagerne kun skulle bruke slips til å lage et nytt plagg.

Den siste og største oppgaven i finalen var å lage en brudekjole. Før dette var det såpass jevnt at den beste brudekjolen ville avgjøre hele konkurransen.

I den avsluttende konkurransen tenkte Tanja annerledes og lagde en vågal brudekjole. Ikke bare valgte hun en mannlig modell, hun valgte også en utradisjonell form for en brudekjole.

SEIERSKJOLEN: Tanja sin Kjole fikk skryt for å være vågal, men også med en god søm. Modellen er Tanjas venn Emanuel. Foto: Tore Zakariassen / NRK

– Drar bryllupskjolen inn i fremtiden

Dommer Andreas Feet skrøt stort av kreasjonen.

– Du drar bryllupskjolen inn i fremtiden. Det er helt klart en original ide. Du har fått det bra til, veldig vågalt og veldig bra gjennomført, sa Feet, som sammen med Tine Solheim ikke la skjul på sin begeistring over kjolen og Tanja sine prestasjoner gjennom mesterskapet.

Dette er ikke første gang i konkurransen Tanja viser stor kreativitet og evne til å tenke utenfor boksen. Da oppgaven var å lage en "stygg" julegenser, laget Tanja en jule-burrito.

Tanja kan fortelle at verken nål eller tråd kommer til å bli lagt på hyllen med det første. Hun har nemlig et mål for det kommende året.

– Da jeg kom hjem fra Symesterskapet, satte jeg meg et mål for 2018; nemlig å bytte ut alle klærne i skapet med hjemmesydde klær, sier vinneren.