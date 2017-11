Så enkelt lager du din egen «stygge» julegenser

Den merkelige moten «Ugly Christmas Sweater» eller «stygg julegenser» har allerede overlevd flere år i motebildet. Og det er ikke slutt ennå.

– Julegenserne er så stygge at det er som å banne i motekirka! Marianne Jemtegård

Moteekspert Marianne Jemtegård har fulgt moten og sett at den begynte i hipstermiljøet, men at den fort ble allemannseie og masseprodusert. Derfor ble det om å gjøre å skaffe en genser som ikke alle andre hadde.

– Å lage sin egen julegenser er neste nivå. Det må jo være det ultimate finalepunktet av en trend, mener moteekspert Marianne Jemtegård. Foto: NRK

– I fjor var det utsolgt for julegensere overalt på Uff og Fretex. Folk slet med å finne unike gensere. Å lage sin egen er neste nivå. Det må jo være det ultimate finalepunktet av en trend.

Dommerne i Symesterskapet Tine Solheim og Andreas Feet fulgte nøye med når deltakerne lagde stygge julegensere. Foto: Marit Hommedal / NRK

Ironiske julegensere rives vekk fra butikkhyllene

Dommer i Symesterskapet Tine Solheim er helt enig i at å lage sin egen blir årets julegenser.

– Dette er helt i tiden! Folk er helt hekta på DIY, å lage ting selv, så jeg tror dette vil ta av. Nå vil folk ha individuelle og personlige ting.

Er du helt hekta kan du bli med på @nrksymesterskapets sy-konkurranse på instagram og lag din egen julegenser.

Her er fem steg for å lage din egen julegenser.

1. Noe å feste dekoren på

I Symesterskapet sydde de selv genseren, men du kan gjerne bruke en gammel eller kjøpe en ny eller brukt. På denne valgte Tanya å lage en jule-burrito. Foto: NRK

I femte episode av Symesterskapet fikk deltakerne lage sin egen julegenser. Dommerne Tine Solheim og Andreas Feet fulgte nøye med på hvor kreative de var, men også på hvordan de brukte de forskjellige materialene de sydde på.

– Vi så etter om genseren var pent laget og proporsjonene riktig. Enda en slik genser skal være harry og glorete skal den likevel være velkomponert.

Det du trenger å gjøre er å finne frem en gammel genser eller sy din egen. Deltakerne Ingrid L og Ingrid B viser hvordan du kan lage din egen genser.

Du kan selvsagt kjøpe en ny eller finne en i bruktbutikk om du vil. Det er lurt å tenke på at genseren skal tåle å bli sydd i, limt ting på og at den tåler litt tyngde fra applikasjoner og pynt.

– Om du ikke syr genseren selv kan det være lurt å klippe opp eller sprette opp sidesømmene og underermesømmene og legge den flatt utover bordet for å feste applikasjonen best mulig, sier Tine Solheim.

Etter at du har festet applikasjonen syr du sammen genseren igjen med retten inn, gjerne med overlock, vanlig symaskin med sikksakk, eller for hånd om du vil.

2. Finn ut hva du vil sy på genseren

I Symesterskapet fikk deltakerne mye julepynt å velge mellom. Yasser valgte stjerner som motiv på genseren sin. Foto: NRK

– Det er lurt å ha en plan om hva du skal sy på før du går i gang. Du finner det meste du trenger i hobbybutikker, men du har nok mye som kan brukes allerede i hjemmet, tipser Tine Solheim.

I julekassen på loftet er det sikkert mye som ikke lenger får sin plass på treet, men som nå kan få sin plass på genseren. I skogen finner du for eksempel kongler og annet som kan festes på (vær obs på holdbarhet).

I smykkeskrinet er det kanskje noe som ikke lenger brukes som smykke, men som kan bli flott pynt på genseren. Sjekk hva du finner i roteskuffen(e), der er det muligens noe som kan brukes.

Om du vil ha lys på genseren din fungerer det fint med ledlys-lenker på batteri (obs: ikke vask genseren med lysene på, men det forsto du vel).

Husk at genseren ikke skal være vakker, den har fått sitt navn «Ugly Christmas Sweater» av en grunn.

– Julegenserne er så stygge at det er som å banne i motekirka, sier moteekspert Marianne Jemtegård.

3. Tegn opp dekoren

I Symesterskapet var det flere som valgte å tegne opp dekoren sin. Ellen ville ha en genser inspirert av "Musevisa". Her tegner hun opp musene hun skal sy på julegenseren sin. Foto: NRK

Det er lurt å skisse opp dekoren din på papir før du setter i gang. Ha en plan.

Hvor stort skal for eksempel julenissehodet være på genseren? Se for deg størrelsen på dekoren og størrelsen på genseren og hvordan de jobber sammen.

– Det er ikke sikkert det er penest med dekoren som fokus midt på magen, men kanskje litt høyere oppe på brystet eller skulderpartiet. Tenk på hvor du plasserer pynten, mener den strenge dommeren i Symesterskapet.

Husk at Colin Firth sin genser i Bridget Jones ikke er fasiten. Ha dekor på armer og rygg om du ønsker det.

4. Sy det pent på

Brage fikk førsteplass i denne oppgaven i Symesterskapet. Han lagde en full julenisse på genseren sin. Foto: NRK

– Selv om genseren er hjemmelaget trenger ikke arbeidet se dårlig sydd ut av den grunn, sier dommeren.

Om du skal sy på stoff som applikasjon kan det være lurt å bruke limstoff (også kalt vliselin). Bruk en type som er for applikasjoner og har lim på begge sider. Limstoff er et tekstilmateriale som stivner stoffet og gjør til at applikasjonen sitter penere på.

Klipp limstoffet som motivet og legger det mellom motivet og genseren og stryk på (det er lurt å stryke fra baksiden/vrangsiden av genseren, slik at du ikke smelter eventuell pynt med strykejernet). Sy det deretter pent på.

5. Søk på nettet – gå bananas

Monica tegner opp pynten hun vil ha på julegenseren sin. Den fikk hun andreplass for i Symesterskapet. Foto: NRK

Det finnes en utømmelig kilde av inspirasjon på nettet. På engelsk kalles genseren «Ugly Christmas Sweater» og det er mange kreative mennesker som allerede har laget sin versjon av genseren. Søk og nyt.

Vær kreativ og slå deg løs. I år er alt lov, som det heter i moteverdenen.

– Men ha øye for komposisjon og proporsjonene i kreativiteten slik at det ikke bare blir galskap, tipser Tine Solheim til slutt.

Få inspirasjon

Og trenger du mer inspirasjon kan du stjele fra de seks gjenværende deltakerne i Symesterskapet her:

Ingrid sin julegenser:

Ingrid sin julegenser var en opp ned julenisse med skjegg over skulderen. Du trenger javascript for å se video. Ingrid sin julegenser var en opp ned julenisse med skjegg over skulderen.

Brage sin julegenser:

Brage lagde en full julenisse på genseren sin. Du trenger javascript for å se video. Brage lagde en full julenisse på genseren sin.

Tanya sin julegenser:

Juleburrito var det første Tanya tenkte da hun skulle lage en julegenser. Du trenger javascript for å se video. Juleburrito var det første Tanya tenkte da hun skulle lage en julegenser.

Yasser sin julegenser:

Yasser lagde stjerner på sin julegenser. Du trenger javascript for å se video. Yasser lagde stjerner på sin julegenser.

Ellen sin julegenser:

Inspirerasjonen til denne genseren fikk Ellen fra "Musevisa". Du trenger javascript for å se video. Inspirerasjonen til denne genseren fikk Ellen fra "Musevisa".

Monica sin julegenser:

En juleku ble motivet på genseren til Monica. Du trenger javascript for å se video. En juleku ble motivet på genseren til Monica.

Trudie sin julegenser: