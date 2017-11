Sykkel-VM går med nærare 60 millionar i underskot

Dei raude tala etter VM-festen er verre enn frykta. Onsdag kveld fekk eit samla styre presentert den samla oversikta over alle krava som er retta mot Bergen 2017 AS av advokat Jeppe Normann.

Styreleiar Mona Hellesnes stadfestar overfor NRK at underskotet er på rundt 55 millionar kroner.

– BEKLAGELEG: Mona Hellesnes, styreleiar i Bergen 2017, beklagar situasjonen selskapet har kome i. Foto: Sølve Rydland / NRK

Bergens Tidende, som omtalte underskotet først, skriv at VM-arrangøren har rundt sju millionar kroner på bok. I tillegg er det forventa at ein får inn ytterlegare elleve millionar kroner i andre inntekter og momskompensasjon, skriv avisa.

– Det er ei betydeleg underdekning og ein veldig beklageleg og alvorleg situasjon for selskapet, seier Hellesnes til NRK., gjer styret eit siste forsøk på å få det offentlege til å ta

Vil ha offentleg dugnad

No håpar arrangøren på hjelp. Etter at private selskap har sett seg nøydd til å permittera tilsette og utsetja investeringar, gjer styret eit siste forsøk på å få det offentlege til å ta meir av rekninga.

– Me har avgjort at me vil kontakta dei offentlege kreditorane og det internasjonale sykkelforbundet, og bede om ein offentleg dugnad. Det gjer me for å få ettergitt dei offentlege krava, seier Hellesnes til NRK.

Offentlege kreditorar har krav på 28 millionar, medan private kreditorar har krav på 35 millionar av totalsummen.

FØRSTE GANG PÅ 40 ÅR: VM-speaker Kjell-Erik Kristiansen har jobba på tolv ski-VM og snart åtte OL. For første gong har han opplevd å ikkje få betalt. Foto: KEK-photo

Ein av dei er Kjell-Erik Kristiansen. VM-speakeren jobba med førebuingar i over eitt år, men manglar ein månads inntekt for speaker-jobben han gjorde under sjølve VM.

– Eg har vore med på ulike arrangement i nær 40 år og dette er faktisk første gongen eg ikkje får betalt, har VM-speakeren tidlegare sagt til NRK.

UCI, det internasjonale sykkelforbundet, har framleis 13,5 millionar kroner uteståande, stadfestar styreleiar Hellesnes.

– Det har gått ut eit skriv i dag, som også er retta mot UCI. Me er ikkje i ein posisjon til å stilla krav, men me håpar det internasjonale sykkelforbundet vil koma oss i møte.

Mellom 80 og 100 kreditorar

Torsdag seier Hellesnes at talet på kreditorar ligg ein stad mellom 80 og 100, etter at arrangørselskapet i midten av oktober stansa all utbetaling til kreditorane.

NRK har den siste tida vore i kontakt med fleire selskap og leverandørar som bidrog under sykkel-VM. Dei fortel om sekssifra beløp som for lengst har forfalle. Fleire fryktar at dei aldri vil få pengane att.

NRK var torsdag i kontakt med arrangørens advokat Jeppe Norrmann. Han var onsdag kveld til stades på styremøtet i Bergen 2017. Der presenterte han oversikta over kva den økonomiske statusen for arrangøren er.

– Eg kan stadfesta at eg presenterte ei oversikt for styret. Utover det viser eg til styreleiar, seier Norrmann til NRK.