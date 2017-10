Sykkel-VM stanser all utbetaling til kreditorer

Tror Zlatan er tilbake før nyttår

Zlatan Ibrahimovic er fortsatt under opptrening i Manchester United etter fjorårets skade, men manager José Mourinho mener svensken nærmer seg et comeback. – Han er ikke tilbake neste uke eller om et par uker, men tror jeg han er tilbake i løpet av 2017? Ja. Men det er bare en følelse, sier Mourinho på pressekonferansen før helgens kamp.