Ansatte i eventselskap kan bli permitterte grunnet sykkel-VMs manglende betaling

Fredag ble det kjent at arrangøren av sykkel-VM i Bergen fryser alle utbetalinger til sine kreditorer.

Pengemangelen har imidlertid helt siden den storstilte Vipps-kronerullingen i dagene etter mesterskapet vært en varslet «katastrofe».

Harold Sletten i Possibility AS Foto: Possibility AS

Nå forteller lederen for eventselskapet Possibility AS, som var VMs offisielle «hospitality manager», at han allerede for to uker siden sendte ut permitteringsvarsel til alle sine elleve fast ansatte.

– I det vi forstod at det var problemer med betalingene, og sendte ut varselet for å ha formalitetene på plass og skaffe oss handlingsrom i tiden som kommer, sier administrerende direktør Harold Sletten.

Ekstraordinært styremøte i helgen

Etter at Possibility fredag mottok den formelle bekreftelsen på Bergen 2017s betalingsproblemer, har de hatt hendene fulle, forteller Sletten.

– Vi hadde et ekstraordinært styremøte søndag, og deretter et møte med advokaten vår på mandag. I dag har vi vært i dialog med Tiedemann Hansen (sykkelpresidenten) og Bergen 2017, og håper vi kan finne en løsning.

Possibility var som «hospitality manager» ansvarlig for planlegging og kommersialisering av alle publikumsområdene, og arrangerte konferansene og kongressene det internasjonale sykkelforbundet UCI avholdt i forbindelse med VM i Bergen.

– Vi har også hjulpet med myndighetskontakt og risiko- og sårbarhetsanalyser for arenaene, gjennomført konferanseprogrammer som «Havbyen», og så videre, sier Sletten.

VIL IKKE KOMMENTERE: – Jeg kjenner ikke saken godt nok, om det er en naturlig nedskalering eller ikke, så det ønsker jeg ikke mene noe om, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Har måttet be egne kreditorer om tålmodighet

Sykkel-VM skal allerede i juli ha regnet med et underskudd på 15 millioner. Verken sykkelpresidenten eller Sletten vil si hvor mye Possibility mener å ha krav på.

Sletten sier imidlertid at situasjonen er så alvorlig at de har måttet kontakte sine egne sykkel-VM-kreditorer for å be om tålmodighet.

Kulturministeren har avvist å dekke underskuddet, og Sletten er ikke sikker på at alle pengene noen gang vil bli utbetalt.

– De manglende utbetalingene har bidratt til at vi har havnet i en likviditetsskvis. Det er ingen tvil om at vi kan risikere å lide tap, men vi gjør det vi kan for å finne løsninger for at det ikke skal skje, spesielt i forhold til våre egne kreditorer, sier Possibility-sjefen.

Sykkelpresidenten skriver tirsdag kveld i en tekstmelding til NRK at han ikke vil kommentere permitteringsvarselet.

– Jeg kjenner ikke saken godt nok, om det er en naturlig nedskalering eller ikke, så det ønsker jeg ikke mene noe om, skriver Hansen.

– Beroligende

Bergensselskapet Possibility spesialiserer seg på å arrangere blant annet lanseringsfester, konferanser og messer. Eierskapet er tredelt mellom Jan Olav Jørgensen, Rolf Tore Andersen og administrerende direktør Sletten selv.

De siste årene har selskapet opplevd både sviktende omsetning og resultater. I 2015 og 2016 gikk de til sammen 3,7 millioner kroner i minus før skatt.

Foreløpig har ikke varselet ført til permittering at noen av Possibilitys elleve ansatte. NRK har vært i kontakt med flere av dem, men de henviser til administrerende direktør Sletten.

– Mye er avhengig av hvor hurtig det kommer en løsning fra arrangøren. Vi opplever at de forsøker å finne en løsning, og det er beroligende. Men vi vil fortsette dialogen i morgen, sier han.