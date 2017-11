Skjebnemøte for sykkel-VM – får regningen for veifiksing

I dag klokken 16.00 skal styret i Bergen 2017 møtes for å diskutere neste steg i kampen for å unngå konkurs.

Bakgrunnen er kjølvannet etter folkefesten av et mesterskap i Bergen i september, som er blitt til et økonomisk mareritt for arrangørselskapet Bergen 2017.

Når styret i dag møtes er håpet at alle 80 kreditorene takker ja til å bli med på en frivillig gjeldsordning. Selskapet skrev til sine kreditorer 23. oktober:

«En frivillig gjeldsordning forutsetter at alle kreditorene samtykker. Oppnås ikke samtykke fra kreditorene, vil alternativene være å søke formelle gjeldsforhandlinger under beskyttelse av domstolen, alternativt at Bergen 2017 AS slår seg selv konkurs (begjærer oppbud).»

Må ta regningen for veier

Kreditorene har allerede sendt sine krav til sykkelselskapet. En av de største er Hordaland fylkeskommune.

Fra før er det kjent at fylket truer med å holde tilbake en underskuddsgaranti på 5,2 millioner kroner fordi sykkel-VM ikke har rettet opp fartshumper og rundkjøringer som ble tilrettelagt for arrangementet.

Nå setter Statens vegvesen og fylkeskommunen i gang selv. Og regningen får Bergen 2017.

I et brev datert 23. november varsler fylkeskommunen at de ber Statens vegvesen sette i gang dette arbeidet dersom det ikke kommer en plan for gjenoppretting av veiene innen 1. desember, altså om to dager.

Fylkeskommunen venter i tillegg på 4,2 millioner kroner som en tilleggsbevilgning fra Kulturdepartementet i sommer. Summen skulle gå til å dekke utgiftene til ekstra kollektivtransport under VM.

Pengene er ennå ikke utbetalt, understreker fylkeskommunen i brevet.

ENDRET: Flere rundkjøringer, som denne på Minde, og fartshumper ble endret før sykkel-VM. Mange av dem er ikke reparert etter mesterskapet var over. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Krevende utfordring

Advokat Jeppe Normann er satt til å få i stand denne gjeldsordningen på vegne av Bergen 2017. Han har erfaring blant annet med å håndtere underskuddet etter sykkel-VM i Oslo i 1993.

Harald Tiedemann Hansen og ledelsen i Bergen 2017 har ikke kommentert saken i dag. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Det er en krevende utfordring, for det er et spesielt selskap med mange utfordringer, som bør være kjent gjennom presseoppslag. Det er mange x-er og y-er som skal løses, sier Normann.

Han henviser til styreleder Mona Hellesnes eller daglig leder Harald Tiedemann Hansen. Det har så langt ikke lykkes NRK å få en kommentar fra dem i dag.

Til BT sier Hansen før møtet at han beklager situasjonen.

– Jeg kjenner på den belastningen dette er for alle. Jeg har vært næringslivsleder selv i 40 år og har erfaring med hvordan det er når selskaper ikke gjør opp for seg. Dette er en situasjon jeg liker forferdelig dårlig, og jeg beklager den dypt, sier Hansen til avisen.

Merk: I den første versjonen av denne saken sto det at sykkel-VM har fått en ny regning fra Hordaland fylkeskommune på 4,2 millioner kroner. Dette medfører ikke riktighet, da kravet tidligere var kjent, men sendt inn på ny fra fylkeskommunen i november.