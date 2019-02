Søvneksperter: Ingen vet om utesøvn er best for barnet

I bakgården til Kirkens Bymisjons Åpne barnehage i Bergen sentrum står 20 barnevogner oppstilt på rekke.

– Jeg mener at det er sunt for barn å sove ute hele året, sier pedagogisk leder Anita Hellesund.

Anbefaler utesoving året rundt

Omtrent halvparten av familiene som bruker tilbudet til Kirkens Bymisjons Åpne barnehage, har flerkulturell bakgrunn.

– Vi bruker mye tid på å formidle at det er sunt å sove ute. Foreldre som kommer fra andre land, er ikke vant til akkurat det. Å sove ute er noe vi anbefaler hele året, forteller Hellesund.

Det er to grader denne vinterformiddagen. Hellesund viser hvordan vognen skal være om den skal brukes til utesoving.

– Barnet skal alltid være fastspent når det sover i vognen. Det er viktig med gode varmeposer nå om vinteren. I tillegg skal det være noe som isolerer under posen, som for eksempel et skinn, sier Hellesund.

– Galskap

For mange norske foreldre er det en selvfølge å la barna ta formiddagsluren utendørs, men utenlandske foreldre blir ofte overrasket over den norske tradisjonen.

– Den gjennomsnittlige amerikaner vil mest sannsynlig synes at det er galskap at barn sover ute, sier Ellie Burke fra USA.

Selv har hun tatt til seg den norske vanen og lar datteren Linnea (14 måneder) sove ute.

– Min personlige mening er at det trolig er sunt for barn å sove ute, sier Burke.

FÅTT NYE SOVEVANER: Etter at Linnea (14 måneder) flyttet til Norge, har hun begynt å ta formiddagsluren sin utendørs. Her er hun i åpen barnehage. Foto: Silje Thalberg / NRK

– Ikke aktuelt

Mohmoud Oufa, som kommer fra Afghanistan, forteller at sønnen Elias (1) sover inne. Han ville aldri latt barnevognen stå utenfor huset.

– Jeg synes ikke det er god løsning fordi jeg opplever at jeg ikke har full kontroll på barnet da, sier Oufa.

DELTE MENINGER: Ellie Burke liker den norske sovetradisjonen, mens Mohmoud Oufa ikke har latt seg overbevise. Foto: Silje Thalberg / NRK

Finnes ikke forskning

Selv om svært mange tyr til utesoving, er det trolig ikke noen som har forsket på hvorvidt det er sunnere å sove ute enn inne.

– Så vidt jeg vet, er det ikke noen forskning eller dokumentasjon. Man har alltid satt barna ut for å sove. Tradisjonen stammer fra tiden da vi ikke hadde noen annen mulighet enn å sove ute, sier Karin Naphaug, helsesøster og søvnterapeut for barn.

Heller ikke forsker Mari Hysing ved Norce eller søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen kjenner til at det har vært forsket på om utesoving er bedre enn innesoving.

Naphaug hevder at de fleste likevel sover best ute.

– Det er mange voksne som velger å sove ute hele året. De mener at det fører til at de blir mindre syke og har det mye bedre, sier Naphaug.

OVERBEVIST: Karin Naphaug, som har mangeårig erfaring med å løse barns søvnproblemer, er overbevist om at det er sunnest å sove ute. Foto: Inger Marie Grini

– Gode rutiner er viktigst

Ifølge søvneksperten er gode vaner den viktigste faktoren for god søvn for de minste.

– Det er viktig å etablere gode rutiner og faste sovetider. De som ikke har fått innøvd sovevaner innen det første leveåret, vil ofte få problemer med søvn senere, sier hun.

I Kirkens Bymisjons Åpne barnehage i Bergen sentrum sover barna ute i stort sett all slags vær.

– Det er noen dager i året at luftkvaliteten i Bergen er så dårlig at det ikke er forsvarlig at barn sover ute. Da tar vi dem inn, forteller Hellesund.