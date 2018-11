– Sanne sov godt om natta fram til toårsalderen. Da begynte hun å våkne opptil tjue ganger hver natt, sier Stine Heia Pedersen.

Trebarnsmoren fra Arendal tok opp problemet med legen. Han anbefalte de utslitte foreldrene å prøve legemiddelet Vallergan i tre uker.

– Etter disse ukene var problemet borte. Hun sovnet av seg selv og har sovet hele netter siden uten sovemedisin, sier Heia Pedersen.

Foreldrene fikk også et gladere barn:

– Da hun begynte å sove, ble hun mye mer fornøyd. Både i barnehagen og på ettermiddagen hjemme, sier moren.

Både Maren og storesøster Sanne har fått sovemedisiner. På Sanne fungerte det best. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Flere typer sovemidler i bruk

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at bruken av sovemedisin i aldersgruppen 0–17 år nær er tredoblet de siste ti årene.

Det skyldes hovedsakelig økt bruk av søvnhormonet melatonin blant eldre barn og ungdom med tilleggsdiagnoser som ADHD.

Ingeborg Hartz, forsker ved FHI og Sykehuset Innlandet og en av dem som står bak rapporten, sier at det fremdeles er Vallergan som brukes mest til barn under fire år. Dette til tross for at bruken er på vei ned.

Vallergan er en gammel type allergimedisin som har søvnighet som bivirkning.

– Rapporten viser imidlertid at melatonin nå brukes mer enn tidligere av barn mellom 0 og 4 år. I 2017 fikk i overkant av 400 barn under fire år legemiddelet, sier Hartz.

Totalt 6195 jenter (1,2 prosent) og 7949 gutter (1,4 prosent) i alderen 0-17 år brukte et sovemiddel i 2017.

Vallergan er en gammel allergimedisin som har søvnighet som en av bivirkningene. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Skeptisk til å gi barn voksenmedisin

Seniorforsker og søvnekspert Børge Sivertsen hos Folkehelseinstituttet liker ikke økningen.

– Friske barn som sover dårlig skal ikke gå på sovemedisin. Dette er ikke en aldersgruppe man skal presse medikamenter på, sier Sivertsen.

Han påpeker at Folkehelseinstituttet er svært skeptiske til at melatonin brukes hos barn.

– Det er kun godkjent til bruk for pasienter over 55 år, sier han.

Vallergan derimot er godkjent til bruk for barn over to år. Hartz sier legemiddelet kan gi en «hangover-effekt» dagen derpå.

Søvnekspert Børge Sivertsen mener barn ikke trenger legemidler for å sove. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Hadde ingen døgnrytme

Stine Heia Pedersen har ikke merket noen «hangover-effekt» hos døtrene.

De hadde tvert imot så gode erfaringer med Vallergan at de valgte å bruke det igjen. Lillesøster Maren (11 md.) går på legemiddelet nå.

– Hun hadde ingen døgnrytme. Hun sov én time og var våken tre timer hele døgnet. Det var veldig slitsomt, sier moren.

Nå som Maren har begynt på Vallergan har døgnrytmen hennes blitt bedre, men det har ikke fungert like godt som på storesøster.

Heia Pedersen innrømmer at hun og mannen var skeptiske til å gi sovemedisin i starten.

– Det er litt tabu. Jeg jobber selv som apotektekniker og ser at det blir brukt av flere. Kanskje det er jobben min som gjør at jeg ikke er så skeptisk nå, sier Stine Heia Pedersen.