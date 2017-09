Samlet inn over 165.000 kroner til papirløse

Det var fredag i forrige uke at lege Hanne Heszlein-Lossius måtte ty til Facebook for hjelp. Hun jobber som frivillig på Helsesenter for papirløse i Bergen, og måtte gi en tung beskjed til en av pasientene sine:

Det var ikke lenger penger igjen til å dekke medisiner.

– Vi bestemte oss for å starte en innsamling slik at han i det minste kunne få tilbake det han hadde betalt. Han hadde brukt sine siste penger på medisiner, forteller hun.

Hadde gåsehud og tårer i øynene

Nå har det kommet inn over 165 000 kroner på organisasjonens konto. De er øremerket medisiner.

– Vi satt her med gåsehud og tårer i øynene da vi sjekket kontoen, forteller styreleder i Helsehjelp til papirløse, Silje Aasgaard Olsen.

Hun forteller at de tidligere har hatt et budsjett på rundt 20–30 000 kroner til medisiner. I år har de hatt en kraftig økning i pasienter, og kontoen var tom.

– Nå kan vi senke skuldrene litt. Dette betyr at pasientene kan få livsviktige medisiner.

36 000 kroner i året

Senteret får hver torsdag opp mot tolv pasienter. Hvilke medikamenter de besøkende på senteret trenger varierer stort, forteller Aasgard Olsen.

– Noen trenger bare smertestillende som ikke er så veldig dyrt, mens andre trenger for eksempel kreftmedisiner eller antipsykotika, og da kan det fort bli snakk om veldig mye penger.

OVERVELDENDE: Lege Hanne Heszlein-Lossius var overrasket over hvor mye penger Facebook-statusen hennes fikk inn. – Det viser at folk bryr seg. Foto: Privat.

Mens alle som har lovlig opphold i Norge kan få medisiner på blå resept, må de papirløse dekke alle utgifter selv. Det kan fort bli svært dyrt.

Ifølge Heszlein-Lossius måtte pasienten som startet det hele betale 36 000 kroner i året for antipsykotika. På blå resept koster det 2205 kroner.

– Bør dekkes av det offentlige

Legen selv var ikke klar over hvor mange bidrag som var kommet inn før i dag.

– Det er helt overveldende. Det har kommet donasjoner fra folk jeg ikke engang kjenner. Det viser at folk bryr seg og sier noe om solidariteten i samfunnet, sier hun.

Organisasjonen har fått støtte fra Bergen kommune, og har derfor kunnet ha et tilbud med fast legekontor en dag i uken. Blant over 70 frivillige finnes det blant annet leger, psykologer, sykepleiere og gynekologer.

Staten dekker akutt helsehjelp for alle i Norge. Annen behandling må de dekke selv. Heszlein-Lossius er ikke i tvil om at senteret sparer samfunnet for mye penger.

– Vi driver veldig mye forebyggende arbeid og sparer staten for store utgifter ved å drifte dette senteret. Vi håper at dette kan bli en offentlig budsjettpost, sier hun.