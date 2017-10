Rebecca (20) hadde akkurat våknet da bussen kolliderte

– Jeg rakk å reagere og huke meg ned da det skjedde. Hele ruten ble knust.

Det sier Rebecca Skjerping som satt i ulykkesbussen på E16 mandag. Hun var på vei fra hjemstedet Årdalstangen, og skulle til Bergen på jobb.

Det var like før klokken 15 mandag at politiet fikk melding om den kraftige kollisjonen inne i tunnelen.

Sjåføren av bussen omkom i ulykken.

– Jeg hadde akkurat våknet. Setebeltet var på, men jeg hadde det rundt magen fordi jeg hadde sovet, sier Skjerping til NRK.

Hun satt fem-seks seterader bak sjåføren.

– Det er fælt å tenke på nå. Jeg satt ikke langt fra ham som omkom.

Til sammen fem personer fikk lettere skader i ulykken.

BUSSEN: Bussen ble stående inne i tunnelen etter ulykken på E16 mandag ettermiddag. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

62-åring døde i ulykken

Politiet har i samråd med familien i dag frigitt navnet på bussjåføren som døde i ulykken. Den omkomne er 62 år gamle Vidar Fardal fra Sogndal.

På bildene av kjøretøyene etter ulykken kan en tydelig se at det er sjåførsidene på som har fått hardest medfart.

Etter ulykken var Rebecca Skjerpings eneste fokus å komme seg ut av bussen.

I dag er det synlige tegnet på det som skjedde et plaster over kuttet hun fikk i pannen.

– Det har ikke helt gått opp for meg. Men jeg har vært heldig.

– Tung dag for oss

Kollegaer i Nettbuss er preget dagen etter ulykken.

– Dette er en tung dag for oss i Nettbuss. En god kollega har gått bort, og våre tanker går til familien og de som var på bussen, sier direktør i Nettbuss, Ståle Nistov.

Selskapet hadde en samling for de som ønsket det mandag kveld. Der var kriseteamet i Sogndal tilstede. I tillegg har de åpnet for at de sjåførene som ikke ønsker å kjøre buss de neste dagene slipper det.

– Vi gjør også vårt beste for å følge opp de som var om bord.

Venter tekniske undersøkelser

– Vi vet foreløpig ikke mer om årsaken til ulykken. Vi treng å avhøre flere som var involvert, og venter på svar fra de tekniske undersøkelsene, sier etterforskingsleder, Per Gunnar Thrane, ved Voss lensmannsdistrikt.

Bussen ble stående inntil fjellveggen noen meter inne i Nakkagjelstunnelen. Semitraileren stoppet i autovernet på venstre side av veien utenfor tunnelen.

Statens vegvesen sin egen ulykkesgruppe ble koblet inn i etterforskingen mandag, i tillegg til politiet sine kriminalteknikere. Havarikommisjonen er også varslet og vil granske dødsulykken.