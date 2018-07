I juni fortalte NRK om Sigrid Marie Bråthen (20) som fikk uønsket oppmerksomhet fra Plastikkirurg1 da hun la ut et bilde av seg selv og en venninne på Instagram.

– En skikkelig frekk måte å markedsføre seg på, sa Bråthen til NRK.

Plastikkirurg1 er en kosmetisk klinikk på Sandsli i Bergen, og tilbyr alt fra bryst- og rumpeoperasjoner til fettsuging og intimkirurgi.

Selskapet har kommentert på Instagram-bildene til jenter langt ned i tenårene. Tirsdag skrev BT om en 14-åring som fikk kommentaren «✔️Nice Photo💪 ...» på et bilde hun la ut, og Forbrukertilsynet varslet at de kunne komme til å granske Plastikkirurg1.

Selskapet har ikke ønsket å la seg intervjue om saken verken av BT eller NRK, men i en pressemelding kommer de nå med en unnskyldning til jentene og kvinnene som har fått kommentarer.

«Plastikkirurg1 beklager at vi benyttet Instagram uheldig og på en lite skjønnsom måte. Særlig vil vi beklage til de enkeltpersoner som har mottatt kommentarer på sosiale medier direkte fra Plastikkirurg1», skriver styreleder og plastisk kirurg Tom Inge Ørner.

– Viktig at leger ikke bidrar til kroppspress

Sigrid Marie Bråthen er fornøyd med at beklagelsen kommer, og mener den er viktig.

Svein Aarseth i Rådet for legeetikk Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det er bra at de legger seg flate, det er jeg veldig glad for. Det er nok kroppspress som det er, og det er viktig at ikke leger bidrar til mer, sier hun til NRK.

Rådet for legeetikk har tidligere gått hardt ut mot selskapets markedsføringsstrategi.

– Bruk av sosiale medier til markedsføring av estetisk kirurgi øker. I Bråthen sitt tilfelle mener jeg plastikkirurgene har utnyttet kontoen hennes til sin egen fordel, sa leder Svein Aarseth til NRK i juni.

– Automatiske kommentarer

Plastikkirurg1 bekrefter at kommentarene på Instagram var en del av markedsføringen av klinikken. De forklarer at de har hyret inn eksterne til å markedsføre selskapet, og at de stoppet kommenteringen på Instagram-bilder da media begynte å ta kontakt.

I pressemeldingen, som først ble omtalt av BT, skriver selskapet at kommentarene ble skrevet av seg selv gjennom funksjonen «automated comments», og ikke av ansatte hos dem eller markedsføringsselskapet.

Plastikkirurg1 tar likevel «ansvar for kommentarene på Instagram gjort i vårt navn», og «vil fremover sikre at markedsføringen vår skjer på en forsvarlig måte og i tråd med de krav som stilles til vår virksomhet», skriver styreleder Ørner i pressemeldingen.

FORNØYD: Sigrid Marie Bråthen sier hun er glad selskapet skjønner at det er feil med denne typen markedsføring. Foto: Helene Solheim / NRK

– Glad de skjønner at det ble feil

Sigrid Marie Bråthen håper hun og andre jenter og kvinner slipper lignende kommentarer fra Plastikkirurg1 eller tilsvarende selskaper i fremtiden.

– Jeg er glad de skjønner at denne typen markedsføring ble feil, og at automatiske tjenester kan være uheldig, da de ikke vet selv hva som går ut fra Instagram-kontoen deres, sier Bråthen.