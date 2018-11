I høst fant forskere for første gang mikroplast i mennesker. Plastbitene som er under en halv centimeter har blitt funnet i avføringen til åtte personer.

Disse partiklene er trolig i maten vi spiser, i vannet vi drikker, ja til og med i luften vi puster inn. Nå vet vi at vi får det inn i kroppen, men hva betyr det for deg?

Forskere har lenge stått uten svar på dette spørsmålet. Nå ser det ut til at svarene ikke er langt unna. En gruppe norske forskere skal nå samarbeide for å finne ut hva mikroplast kan gjøre med kroppen din.

Første i Norge

– Vi har sett ved tidligere eksperimenter at mikroplast har blitt tatt opp i dyr og kan forårsake helseskader.

Professor Anders Goksøyr forsker på hvordan miljøgifter påvirker plante og dyreliv, på Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Han er med i forskningsgruppen som trolig er de første i Norge som forsker på helseskader av mikroplast.

– Det er en fordel at vi skiller mikroplast ut med avføringen. Men vi vet ikke om plasten også kan tas opp igjennom tarmveggen og cellene.

Dette skal forskningsgruppen nå finne ut av ved hjelp av celledyrking og forsøksdyr.

PÅ INNSIDEN: Til venstre ser man mikroplast som er blitt tatt opp i tarmen i blåskjell. Til høyre ser man plastpartikler inni tarmen til blåskjell. Foto: Inger Lise Nerland Bråte / NIVA

Ikke bare i havet

Tanja Kögel som forsker på sjømat i Havforskningsinstituttet er også med i forskergruppen. Hun mener det ikke er noen grunn til å holde seg unna sjømat.

– Mikroplast får du i deg uansett. Det finnes i sjø, i luft og på land.

Kögel mener det er svært vanskelig å unngå å få plast i seg. Hun etterlyser forskning på hvor mye plastpartikler som finnes rundt oss.

– Vi har ikke målt hvor stor mengde mikroplast det er rundt i de forskjellige miljøene enda. Og vi vet ikke om disse verdiene er helseskadelig for oss. Det er det vi ønsker å forske på nå.

Foto: Catherine Mouneyrac

Antar at mikroplast er skadelig

Ernæringsfysiolog Jutta Dierkes jobber på Senter for ernæring, ved Universitetet i Bergen. Hun skal lede det nye forskningsprosjektet.

– Selv om vi ikke har noe bevis på at kroppen tar skade av plastpartikler, antar vi at det er helseskadelig for oss.

Forskningssamarbeidet starter fra nyttår, og vil holde sted i Senter for ernæring ved Universitetet i Bergen.

– Nå skal vi først og fremst se på hvilke skader tarmen kan ta av mikroplast, men også etter hvert se på lunger og resten av kroppen.

Flere land er i gang med lignende forskning. Tiden vil vise om det er de norske forskerne som vinner kappløpet i jakten på endelige svar om hvor farlig mikroplast er for deg og meg.