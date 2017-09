Ny «verdensrekord»: Nesten halvparten av alle solgte nybiler var elektriske

– Det er ikke vanskelig å selge elbil i Bergen, nei, sier Andreas M. Hagholt, hos Møller Bil Nesttun.

Han forteller om at da firmaet hans åpnet for bestilling av den nye elektriske Golf i desember i fjor, var det bare å fylle ut navn etter navn.

– Da var det nærmest et ordrekontor her en periode, forklarer han.

Det stemmer også godt med elbilsalget de siste månedene i Hordaland. Andelen elbiler bare stiger, og i august var andelen helelektriske nye biler 43 prosent.

Det er all-time-high for det fylket i Norge som har størst andel elbiler. Legger man til ladbare hybridbiler er tallene oppe i 59 prosent hel eller halvelektriske nybiler.

– Vil være sikker

Selgeren på Nesttun mener det er delte årsaker til det som ser ut som en ustoppelig kurve oppover.

– Det er veldig forskjellig hva som gjør at folk velger elbil. Det er helt klart en del kunder som tenker på klimaet, og som vil være miljøvennlige. Men det er klart den økonomiske besparelsen er veldig viktig for mange, sier han.

I Bergen får man blant annet kjøre gratis gjennom bomringen, og reduserte priser i parkeringshus og ferger i Hordaland.

– VANSKELIG VALG: Marit Sverresdotter Sylte fikk med seg en brosjyre av bilselgeren og skal bruke noen dager på å bestemme seg. – Det er litt vanskelig, men akkurat nå heller det mot at jeg har lyst på de besparelsene en elbil gir, sier hun. Foto: Anders Ekanger / NRK

Den tenker også sunnmøringen Marit Sverresdotter Sylte på, der hun står med bilbrosjyren i hendene og grubler. Skal hun gå for sin første elbil?

– Det er vanskelig å bestemme seg. For all del, har man nok penger kan man bare kjøpe, men jeg vil være trygg på at jeg gjør noe fornuftig, sier hun.

Sverresdotter Sylte innrømmer at hun kjenner på elbil-presset fra omgivelsene. Både fra kolleger, venner og myndigheter.

– VIKTIG: – Det er viktig at det er en høy andel elbil i nybilsalget, fordi enhver nybil skal være på veien i 15-20 år, sier Sølve Dag Sondbø, klima og naturressurssjef i Hordaland fylkeskommune. Foto: Hordaland Fylkeskommune

– Ja, det er et voldsomt press, sier hun.

Verdensmestrene

Veksten i antall elbiler skjer særlig på bekostning av dieselbiler, der andelen har stupt de siste årene. På litt under fire år har andelen nybiler som driftes på diesel gått ned fra 46 prosent til 13.

– Vi er verdensmestre i å kjøpe elbiler. Uten tvil. Det har vi helt klart dekning for i tallene, sier Sølve Dag Sondbø, klima og naturressurssjef i Hordaland fylkeskommune.

Årsaken til skråsikkerheten er at Hordaland er fylket i Norge med høyest andel elbiler solgt av nye biler, og at Norge er det landet i verden der det selges mest elbiler.

4 prosent av bilparken i Norge er elbiler

9,6 prosent av bilparken i Hordaland er elbiler

– Dermed kan vi si at vi er den regionen i verden med høyest andel elbiler av nybilsalget. Altså verdensmestre, mener han. ​