Reketråleren «Northguider» fra Austevoll i Hordaland havarerte med 14 mennesker om bord, 28. desember 2018.

I vinterens mørke kjempet mannskapet for livet da motoren stoppet og skipet begynte å drive mot grunn.

Mannskapet kom fra det uten fysiske skader, men tråleren er et vrak og vil hugges.

På grunn av is som har ligget lenge i år har fjerningen latt vente på seg, men nå er isen er nå borte fra området.

– Vi hadde et oppstartsmøte i går, og løftefartøyet venter å være ved havaristen på søndag for å rigge seg til, sier Lill Benjaminsen, seniorrådgiver i Kystverket.

Skipet har 80 graders slagside og ligger på få meters dyp.

SLAGSIDE: Reketråleren «Northguider» ligger med 80 graders slagside i Hinlopenstredet på Svalbard. Foto: KV Svalbard

Skal løfte opp skipet og lappe hull

Det er det nederlandske selskapet Smit Salvage som skal heve havaristen. Det nederlandske kranfartøyet Cormorant og Bear og Multratug 18 forlot i 11.30-tiden fredag Longyearbyen.

Skadene er undersøkt av en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), og skipet har en skade under vannlinjen, like ved maskinrommet. Kranfartøyet skal rette opp skipet før hullene skal sveises og lappes igjen. Vraket skal så slepes til fastlandet, ifølge Kystverket.

– Dette er en utprøvd metode, og det vil nok ta noen dager å rigge seg opp før de begynner å jobbe på selve vraket, sier Benjaminsen.

Tidligere er det anslått at hele bergingen vil ta om lag en måned.

HAVARISTEN: Her ligger «Northguider». Hinlopenstredet er et vernet område, noe som har gjort at fjerningen av vraket har tatt tid. Foto: Morten Skramstad / NRK

– Skipet ville blitt knust

Det er Kystverket og Sysselmannen på Svalbard som har bedt om at vraket blir fjernet. Deres rolle er å se til at miljøet blir hensyntatt når vraket fjernes.

– Området er et naturreservat, som er den strengeste formen for vern i Norge. Det er et villmarksområde med høy tetthet av hekkende sjøfugl, men nå i august er hekketiden ferdig og fuglene trekker til sjøs, sier miljøvernsjef Morten Wedege hos sysselmannen.

Det er også hval, hvalross og isbjørn i området.

Wedege sier at det viktigste for dem som miljømyndighet er at vraket blir fjernet.

– Skipet representerer en forurensingsfare selv om vi har fått fjernet olje. Det er mye materiale igjen, og skipet ville ikke ligget intakt i årevis, men blitt knust til pinneved og spredt seg, sier han.

Både Kystverket og Sysselmannen vil være til stede under deler av hevingen.

