Kappløp mot iskanten for å berge tråleren «Northguider»

Kystverket har søndag vært på befaring i naturreservatet der fisketråleren «Northguider» med et mannskap på 14 grunnstøtte fredag.

– Havaristen ligger stabilt i samme posisjon som når den gikk på grunn. Det er heller ikke observert noe olje flytende i sjøen rundt og det anser vi som positivt, sier vakthavende i beredskapsavdelingen i Kystverket Hans Petter Mortensholm.

LEDER BEREDSKAPEN: Hans Petter Mortensholm i Kystverket. Foto: Kjartan Trana, NRK

Etter som sporingssystemet til tråleren er nede, var man svært usikre både på hvor og hvordan tråleren lå.

«Northguider» har trolig hull i skroget etter som mannskapet observerte vann i maskinrommet. Fartøyet kan likevel være fortsatt være flytedyktig.

Etter inspeksjon fra helikopter er det klart at tråleren fortsatt står på grunn i fjæra litt sør for Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard.

Det kan likevel fortsatt ta flere dager før båten, som har 300.000 liter diesel om bord, blir berget.

Vil forsøke å borde «Northguider»

Hele mannskapet ble etter en vellykket redningsaksjon fraktet uskadet til Longyearbyen med helikopter lørdag.

Kystvaktfartøyet «Svalbard» er kystvaktens største fartøy, og vil søndag kveld forlate kystvaktbasen på Sortland for å seile til Longyearbyen med mannskap. De vil forsøke å:

gå om bord på «Northguider» for å undersøke skadeomfanget,

forsøke å tømme dieseltankene,

og dersom skipet er flytedyktig: forsøke å trekke tråleren av grunnen.

– Det er først når vi kommer om bord at vi vil se hvor store skadene er. Det er derfor ennå litt for tidlig å si hvor komplisert denne operasjonen vil være, sier Mortensholm i Kystverket.

SLEPE LØS: Når mannskapene på kystvaktskipet ankommer havaristen vil de forsøke å tømme maskinrommet for olje og sjøvann. Når tråleren blir lettere kan det bli mulig å slepe den av grunnen. Foto: Marcus Krogtoft/NRK

– Kan fortsatt rekke det før isen når skipet

Sysselmannen på Svalbard frykter at det kan lekke ut bunkersolje i naturreservatet. Det er også fare for at isen vil legge seg rundt båten dersom den blir stående.

– Dieseloljen vil brytes nokså raskt ned når den kommer i sjøen, men man ønsker så klart ikke oljeprodukter ut i miljøet. Vi jobber først og fremst med å få fjernet så mye diesel som mulig fra havaristen, sier Mortensholm.

Det er stort sett kun kystvaktskipet KV «Svalbard» som er egnet til å jobbe i områdene rundt Svalbard nå, forklarer han.

– Det er heldigvis ikke ofte vi behøver å gjøre slike operasjoner der oppe. Svalbard byr på noen utfordringer, som værforhold og isdannelser, som vi slipper på fastlandet. Isen vil komme til Hinlopenstredet etter hvert, men vi mener fortsatt at vi har tid til å rekke det før den når skipet, sier han.

«LEIER» KYSTVAKTFARTØY: Reder Arne Birkeland sier de er avhengig av samarbeidet med KV «Svalbard», som stort sett opererer i Barentshavet og i områder hvor is er vanlig. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Rederen må ta regningen

Også rederen er bekymret over iskanten som nærmer seg. Det er skipets eier som har ansvaret for å fjerne båten og som vil få regningen til slutt, også etter en eventuell opprydning dersom det kommer olje i fjæra.

– Fartøyet ligger stabilt og det var heldigvis ingen tegn til lekkasjer. Det er vi glade for. Men tida jobber dessverre mot oss, og vinteren er i ferd med å ta skikkelig i der oppe.

Når KV «Svalbard» ankommer den havarerte tråleren vil de forsøke å gjøre havaristen lettere, slik at det skal være mulig å trekke den av grunnen.

– I midten av uka skal det komme et værvindu, men det er fartøysjefen på KV «Svalbard» som avgjør om og når de kan starte, sier reder Arne Birkeland.