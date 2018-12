Tråler grunnstøtte på Svalbard – hele mannskapet på 14 evakuert

Siste: Klokken 16 fredag opplyser Hovedredningssentralen (HRS) til NRK at hele mannskapet på 14 er evakuert.

De 10 første ble tatt om bord i det første helikopteret fra Sysselmannen som rundt klokken 15 ankom havaristen på Hinlopenstredet nord på Svalbard.

Ved 17-tiden var hele mannskapet i land i Longyearbyen.

– Ingen er skadd, ingen har vært i vannet og alle er i god behold, sier visepolitimester i Nordland Heidi Kløkstad.

REDDET: Her kommer mannskapet på tråleren trygt i land i Longyearbyen fredag ettermiddag. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Redningsaksjon i krevende farvann

Det var ned mot 20 grader og sterk vind da tråleren Northguider grunnstøtte. Tråleren har fått sterk slagside og har tatt inn vann, opplyser Hovedredningssentralen.

Det har ifølge Kløkstad vært en krevende redningsaksjon.

– Det er en redningsaksjon som har pågått på et sted som er langt unna folk, det er vanskelige kommunikasjonsforhold og det er krevende vær i området. Det har ikke vært noen fartøy i nærheten å støtte seg på. Vi har vært avhengig av helikopterressursene på stedet, sier Kløkstad til NRK.

Et Orion-fly fra Andøya flystasjon ble også kalt ut for å bistå i redningsaksjonen.

Hinlopenstredet: Fiskebåten har problemer i sundet mellom Spitsbergen og Nordaustlandet på Svalbard.

– Dypt takknemlig

Northguider tilhører rederiet Opilio og er hjemmehørende i Austevoll i Hordaland. Mannskapet på 14 består av både lærlinger og erfarne folk.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge fikk første nødmelding fra fartøyet klokken 13.22 samtidig som skipets nødpeilesender ble fanget opp.

Daglig leder Arne Birkeland i rederiet legger ikke skjul på at det har vært noen dramatiske timer for mannskapet. Han berømmer Sysselmannen for innsatsen med å få de 14 trygt i land i Longyearbyen. Her ble de tatt hånd om av et kriseteam.

– Det har vært en fantastisk innsats fra Sysselmannen og teamet, vi er dypt takknemlig. Det viktigste for oss er at folk er berga, det er en lettelse å få den bekreftelsen.

Det er ifølge Birkeland for tidlig å si hva som gikk galt med båten.

KRISESTAB: UNN Longyearbyen har opprettet krisestab. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Krisestab

Sysselmannen og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Longyearbyen opprettet raskt krisestab.

– Sykehuset er stengt for allmenne aktiviteter og gjør seg klar til å ta imot eventuelle pasienter, uttalte lokalstyreleder i Longyearbyen Arild Olsen.

De hadde fredag ettermiddag problemer med å oppnå kontakt med havaristen.

Hinlopenstredet er sundet mellom Spitsbergen og Nordaustlandet på Svalbard.

330 tonn diesel

Sysselmannen på Svalbard vil i samarbeid med rederiet og Kystverket nå avklare hva som skal skje videre med den grunnstøtte båten.

Båten er 47 meter lang, 13 meter bred og 1775 bruttotonn. Ifølge vaktleder Ingrid Lauvrak har den cirka 330 tonn marin diesel om bord.

– Foreløpig vet vi ikke om det har skjedd noen lekkasjer, sier Lauvrak.

Hun sier det er veldig vanskelige forhold for å gjennomføre bergingstiltak.

– Det er stummende mørkt, veldig dårlig vær, og det er is i området. Kystverket vil kartlegge hvilke ressurser som er tilgjengelige og mulighetene for å gjøre noe.

Det var TV 2 som først omtalte saken.