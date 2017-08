Mye nedbør skaper problemer: – Det er mer regn i vente

– Det ser ikke ut til å stoppe, men vi skulle gjerne skrudd igjen kranen, sier vaktkommandør Arne Corneliussen ved 110-sentralen.

Fredag sendte Meteorologisk institutt ut OBS-varsel om lokalt mye nedbør sør i Hordaland.

Søndag ettermiddag har blant annet store vannmengder fra Starefossen oversvømt deler av Kalfarlien.

– Det er vann i et par kjellere, så vi holder på å lede vannet vekk og tømme kjellerne, sier Corneliussen.

Like før klokken 18.30 melder brannvesenet også om vanninntrenging i et hus i Svartediksveien.

Ulriksbanen stengt

På Storetveit måtte brannvesenet opp med lift for å fjerne løse takstein fra fasaden på et bygg.

En murblokk raste ned, men ingen personer kom til skade.

Også ved Øyrane torg i Arna er der mye vann, ifølge brannvesenet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På fylkesvei 188 er et felt stengt i nye Sædalsveien ved innkjøringen til Sædalen skole på grunn av flom. Det er mulig å passere, men det er mye vann i området.

LØSNET: Søndag ettermiddag løsnet taksten fra et bygg på Minde i Bergen. – Det blir nok travelt fremover også, tror brannvesenet. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Tidligere søndag ble et vindu på Lidohjørnet i Bergen sentrum dratt med av vinden på grunn av en løs lås.

Ulriksbanen er stengt, og en tunnel hadde overvann lørdag ettermiddag og måtte stenge.

Det har likevel uteblitt med ulykker, i hvert fall så langt, forteller operasjonsleder i politiet Knut Dahl-Mikkelsen.

– Jeg håper bare at de som er ute og går tur i fjellet nå vet hva de driver med, sier han.

Kan bli sol i Bergen

Obs-varselet som ble sendt ut fredag meldte om mellom 70 mm og 130 mm nedbør lørdag og søndag. Så langt er Gullfjellet i Bergen i rute, med 83 mm nedbør på de siste 34 timene, ifølge vakthavende meteorolog Anders Fivle på Meteorologisk institutt i Bergen.

– Det verste er over i Rogaland, men det blir noen byger i ettermiddag. For Hordaland er det mye nedbør i ettermiddag og kveld, og Sogn og Fjordane har fått det ganske rolig.

Regnet vil fortsette til uken, men i litt mindre omfang, forteller han. Bergen kan til og med få oppleve en sommerdag til uken.

– Det kan bli 20 grader og sol én dag. Det er vanskelig å se hvilken dag, men onsdag, torsdag eller fredag, tror Fivle.

Gir bort Vestlandet

Komiker Rune Bjerga er en av dem som har fått nok av regnværet. Nå har han lagt hele Vestlandet ut på Finn.no.

«Det gis forbehold om at det kan forekomme varmegrader, men vi garanterer at det går enormt for over. Vestlandet gis bort mot henting! (Ved hurtig overtakelse får man med to redningsvester og et ausekar)».

I Bjergas hjemby Stavanger har det regnet kraftig gjennom helgen.

– Nå har det vært helt ekstremt. Jeg kortslutter litt og må ut med frustrasjonen. Jeg er i Stavanger, og stolt av det, men vi har jo det været. Det er litt «drit», sier han.

Finn-annonsen har fått 155.000 klikk, forteller Bjerga, som også i fjor forsøkte å gi bort Vestlandet gratis.

Onsdag la Bjerga også ut en video av seg i regnet i Stavanger, som har blitt sett av 214.000 mennesker.

– Det haglet. I august. Det er helt absurd, så jeg må bare bruke humor. Det er helt tragisk, sier Bjerga.