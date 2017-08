Sendes ut obs-varsel

Det blir sendt et obsvarsel for sør i Hordaland for lørdag og søndag. Meteorologene forventer mellom 70 og 120 mm nedbør i løpet av helgen. – Det er jevn nedbør over en lengre tidsperiode, så det er ikke intenst på kort tid, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli.