Det foregår ting på politihuset i Åsane som de færreste vet om. Etter iherdig overtalelse og ni måneders betenkningstid, har NRK endelig fått lov til å komme inn og ta en titt.

POP: Streken, eller La Linea på italiensk, er et av Klokkeides mest populære verk. Foto: Morten Klokkeide / Instagram

Vi går inn fra venteværelset, gjennom en smal korridor, forbi kontorlandskapet. Gjennom en tung branndør og ut i garasjen. På veggen er det spraymaling med politimotiv. Smil på ene siden, tjenestevåpen og sommerfugl på den andre. «Parkering av maje» står det på den tredje.

Det er bort hit vi skal. Bak politibilen og inn i det bakerste hjørnet. Til daglig er dette beredskapslager for politiet i Åsane.

Det er også det høyst provisoriske verkstedet til en av Bergens nye lovende stensilkunstnere, A213. Mannen bak kunstnernavnet er selv politimann og heter Morten Klokkeide.

– Jeg bruker dette rommet så lenge jeg får lov, i mangel av tilgang på noe mer egnet, smiler den erfarne etterforskeren ved Bergen nord politistasjon.

RETRO: Et bilde av to politibetjenter i uniformer fra 1984 pryder garasjeveggen hos politiet i Åsane. Klokkeides verksted ligger like bak. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Streken med sprayboks

Foreløpig er kunstneren mest kjent for familie, venner, kolleger og ikke minst andre i stensilkunst- og street art-miljøet, men stadig flere utenforstående har begynt å få øynene opp for A213.

Hvis det er ett motiv han forbindes med, er det Streken, den blide italienske rakkeren fra 80-tallets norske fargefjernsyn.

MISLIKER KUTT: – Jeg skulle ønske vi kunne beholde alle lensmannskontorene, sier Klokkeide. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Gjerne portrettert med en sprayboks i hånden, der han maler seg selv inn i den norske politilogoen.

Klokkeide har kun holdt på med kunstarten i to og et halv år, og sier han er en stor beundrer av de langt mer kjente artistene i Bergens gatekunstverden.

– Det begynte med at jeg så på gatekunsten og ble veldig inspirert av de alle flotte bildene som blir laget. Jeg ble nysgjerrig på hvordan de lager bildene og begynte å gjøre litt undersøkelser på nettet. Så jeg har lært meg det på egenhånd, sett hva som funker og hva som ikke gjør det, og så prøvd å forbedre meg hele veien, forteller politimannen.

– Hvorfor akkurat Streken?

– Fordi han er utrolig morsom. Alle som er over 20 har sett ham på tv og har en positiv relasjon til ham, alle sprellene han finner på, alt det gale som skjer. Han er en fin figur å bruke i kunsten.

«Streken» Ekspandér faktaboks Animert tv-sere fra Italia, laget av tegneserieskaperen Osvaldo Cavandoli.

Kjent som «La Linea» i hjemlandet.

Den blide og svært hissige hovedpersonen er en sammenhengende strek tegnet i silhuett

I episodene vandrer han rundt og støter på ulike hindringer og problemer. Som regel utløser dette flere raserianfall per episode.

90 episoder ble laget i perioden 1971 til 1986.

Sendt på NRK som pauseinnslag på 70- og 80-tallet.

Utgitt på DVD i 2003 og 2008

DARK ROOM-ROMMET: «The force is with me» pryder arbeidsrommet hvor Klokkeide og andre politietterforskere jobber med å avsløre nettovergripere. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Positivt budskap i det mørke rommet

Et stensiltrykk med klare Star Wars-referanser skiller seg kraftig fra den glade tv-kjendisen og de smilende politifolkene fra 1984 som pryder veggen i politigarasjen.

En liten gutt væpnet med lyssverd står og ser inn i et mørkt rom. Mannen inne i rommet ser tilbake på ham.

Overgriperen betrakter et mulig offer. «The force is with me», står det over døren.

Gutten smiler.

– Det er et bilde med mange symboler og meninger. «The force» kan jo være både kraften og politiet. Her er det politiet, som er med gutten og beskytter ham mot overgriperen, slik at han ikke er redd. I tillegg er sverdet farget blått, ytterligere en referanse til politiet, forteller Klokkeide.

JAKTER OVERGRIPERE: Bak denne døren jobber politietterforskere med den såkalte Dark Room-operasjonen. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Etterforskeren har den siste tiden vært tilknyttet Dark Room-gruppen i Bergen, som ruller opp flere overgrepsnettverk på internett . Han legger ikke skjul på at det er arbeidet med disse sakene som har inspirert ham til å lage bildet.

– For meg er det er positivt bilde, slik det er satt sammen. Det er mange dystre tanker rundt det vi ser og opplever i en slik etterforskning, men vi gjør alt vi kan for å beskytte de som ikke kan beskytte seg selv.

En stor utgave av verket pryder nå arbeidsrommet for Dark Room-etterforskerne. Innerst i rommet, bak de hardt arbeidende politifolkene, smiler gutten med lasersverdet ned mot de som iherdig prøver å stoppe nettovergriperne.

Flere av de tilsynelatende rent humoristiske politimotivene har også en viss brodd. Inne på politistasjonen henger et trykk med politilogo og teksten «Lensmannskontor Osterøy». Rundt det hele er det en stiplet linje og beskjeden «cut here», som det lenge lå an til at myndighetene ville gjøre i politireformen.

– Bildet handler om hvor enkelt det er å ta bort noe. Et pennestrøk, så er det vekk. Jeg skulle ønske vi kunne beholde alle lensmannskontorene, sier Klokkeide.

Lensmannskontoret overlevde mot alle odds. Men listen over de som ble kuttet, er lang:

Laget hyllest til politivarsler

PRESISJON: Stødig hånd og tålmodighet må til. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Varslingssakene i Bergen har også engasjert stensilkunstneren i Åsane. På politihuset i Bergen henger tre portretter av politiadvokat Line Skjengen, en av flere varslere som sa fra om en ukultur i ledelsen hos bergenspolitiet.

– På bildet har hun en saks i hånden som prøver å klippe over marionettetrådene over henne. Varslerene er folk som viser at de ikke lar seg styre. Da jeg fikk idéen, var det veldig kjekt å få en person som selv har stått i stormen til å stille opp på bildene, sier Klokkeide.

Skjengen jobbet selv på politihuset i Åsane da hun og kollega Liv Giertsen leverte inn et 200 sider langt varsel om dårlig lederskap, med behandlingen av varsleren i Monika-saken, Robin Schaefer , som eksempel.

Hun stod også åpent frem i NRK og senere i andre medier om varselet.

Politiadvokaten endte opp med å kjøpe alle de tre første eksemplarene av bildet. De henger nå samlet i en korridor på politihuset i Bergen sentrum.

STOLT: Politiadvokat Line Skjengen varslet om ukultur i politiet og stod frem i media. Da kollega Klokkeide hedret henne med dette motivet, kjøpte hun selv tre eksemplarer. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Jeg synes bildet er kjempekult! Det er fullt ut hans egen idé, og jeg liker spesielt godt at han har brukt ekte tråder, sier Skjengen.

Hun sier at vennskapet mellom de to gjør at kunstverket betyr ekstra mye for henne.

– Da varslingssaken startet for min del, var Morten den første og den som hele tiden kom bort og spurte hvordan det gikk. Ikke med saken, men med meg. Det satte jeg veldig pris på. Så bak de bildene ligger det litt ekstra, noe Morten selv har fulgt meg gjennom, sier politiadvokaten.

Gatekunst Ekspandér faktaboks Gatekunst har rot i en samfunnskritisk undergrunn, men finnes etterhvert i pene hjem, på galleriene og på kommunale bygg rundt om i norske kommuner.

Gatekunst har mange steder skilt fullstendig lag med graffiti, som er et uttrykk som tilhører hip hop-kulturen.

Gatekunst kan kan være alt fra stenciler til paste-ups og veggmalerier, og er et mye mer mangslungent uttrykk.

For bare ti år siden ble gatekunst fortsatt møtt med skepsis både blant folk og myndigheter, men etter hvert som folk har fått oppleve den på gaten har det blitt åpenbart at det er en kunstform som er veldig inkluderende og lett å sette pris på.

Gatekunst vil noe annet og mer enn graffitikunst. Graffitikunstnere kommuniserer internt og har interne referanser og retter sig mot andre graffitikunstnere. Gatekunst handler om at ville si noe til dem som bor i byen.

Mange utøverne innenfor gatekunst er anonyme og opererer med pseudonymer, slik som britiske Banksy eller norske Dolk. Kilde: Walter Wehus/Søs Uldall-Ekman

Ble engasjert av plasthvalen

ENGASJERER: Plasthvalen på Sotra har fått mange til å å engasjere seg i plastrydding i strandsonen. Foto: Frederik Økland / NRK

Tilbake i kunstverkstedet i politigarasjen. Han justerer arbeidslampen, tar på seg vernemaske og rister på sprayboksen mens kulen på innsiden klirrer hardt. Et nytt prosjekt skal testes ut.

Sjablongen er på plass, denne gang oppå en plastpose fra Coop Extra på Nyborg. En trekantet sort sky står ut fra boksen.

– Dette er under utvikling, sier politimannen med dump stemme, kraftig dempet av masken.

– Stikkordet er plasthvalen . Så får vi se hvordan det blir til slutt. Jeg er vokst opp ved sjøen og ryddet søppel i vikene sammen med farfar. Det stakk godt i sjelen å se at et flott dyr som hvalen ikke fikk leve lenger på grunn av plast som flyter rundt i sjøen.

Plast og spraymaling har også sine utfordringer, ikke minst med maling som lett flyter utover. Derfor er det lite sannsynlig at akkurat denne sprayøkten ble del av det ferdige produktet, som Klokkeide publiserte på Instagram og Facebook torsdag:

– Har ikke sprayet på husvegger

For noen år siden fikk han som politimann i nærkontakt med en av byens mest kjente gatekunstnere under en utrykning. «Tagging», sa innringeren. Patruljen så fort at det som skjedde var på et helt annet nivå. Kunstverket står der fortsatt, og det ble aldri levert inn noen anmeldelse.

STENSILEN: Streken-motivet er satt sammen av flere stensiler. Her hovedpersonen selv, den nest siste som sprayes på plass. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Spørsmålet som ligger på tungen må stilles: Fins det noen A213-verk rundt om i byen som han ikke tør snakk høyt om?

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke har sprayet på noen husvegger der ute. Det er det faktisk mange som spør om. Det ville vært veldig dumt om jeg som politimann skulle blitt anmeldt for tilgrising og fått et forelegg i posten

– Er du redd for at du som kunstner gjennom kontakt med street art-miljøet kan få vite om ulovligheter?

– Den situasjonen kan oppstå, det er en utfordring jeg er klar over. Men det har ikke skjedd, og jeg håper ikke det vil skje. Heldigvis sitter jeg mest på et kontor og etterforsker. Jeg er ikke så mye ute på gaten og treffer på dem mens de lager bildene.