Monikas mor slipper ny runde i retten

NRK får mandag ettermiddag bekreftet at Høyesterett avviser Donatas Lukosevicius' og advokat John Christian Eldens anke i Monika-saken. Dermed blir dommen på 18 års forvaring fra tingretten stående.

Stig Nilsen, Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat, sier til NRK at han fikk beskjeden mandag, og at han har hatt en lang prat med sin klient.

– Hun er jo lettet, men hun vil nok bruke litt tid på å fordøye dette, sier Nilsen.

I en e-post skriver Nilsen at Sviglinskaja også vil rette en stor takk til de som har bidratt i saken.

Trakk anken

14. november 2011 ble åtte år gamle Monika Sviglinskaja drept i sitt eget hjem i Sund utenfor Bergen. Saken ble først henlagt som selvdrap, men i fjor sommer ble morens tidligere samboer, Donatas Lukosevicius, dømt til 18 års forvaring for drapet.

Lukosevicius anket dommen. Men kun få uker før ankesaken skulle opp for Gulating lagmannsrett, kom den overraskende meldingen om at Lukosevicius og hans forsvarer Aasmund Sandland hadde trukket anken.

Det utløste lettelse og glede hos Monikas mor.

DRAPSDØMT: Donatas Lukosevicius ble i Nordhordland tingrett dømt til 18 års forvaring. Monikas mor fulgte rettssaken. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Trakk ikke anken likevel

Men så tok saken enda en ny vending, da Lukosevicius hevdet han aldri hadde bedt om å trekke anken, og hans nye forsvarer John Christian Elden anket hevingskjennelsen.

Derfor sier Stig Nilsen i dag at Kristina Sviglinskaja trolig vil bruke litt tid på å ta avgjørelsen innover seg.

– Selv om Kristina er lettet nå, frykter jo hun samtidig at siste ord ikke er sagt, selv om siste ord skal være sagt nå. Han kan jo i teorien anke til menneskerettighetsdomstolen, men Elden har uttalt at han tar avgjørelsen til etterretning, sier Nilsen.

«Jeg tar til etterretning at ankeutvalget mener tidligere forsvarer hadde god nok fullmakt til å heve saken», skriver John Christian Elden i en tekstmelding til NRK.

Til BA, som først meldte at anken var avvist, sier Elden at Lukosevicius fortsatt er klar på at han ikke er skyldig i anklagen.

Til NRK skriver Elden at en klage til menneskerettighetsdomstolen uansett ikke vil påvirke dommens rettskraft i Norge, og at en anke dit er noe Lukosevicius må vurdere.

Klaget på Elden som forsvarer

Etter at Lukosevicius og Elden anket hevingskjennelsen, sendte Gulating lagmannsrett saken til statsadvokat Benedicte Hordnes for kommentarer.

Samtidig klaget Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat Stig Nilsen på at Elden var oppnevnt som forsvarer, fordi Elden tidligere har representert forhenværende politimester Geir Gudmundsen i samme sakskompleks.

SLIPPER NY RETTSRUNDE: Kristina Sviglinskaja og bistandsadvokat Stig Nilsen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

De siste ukene har Høyesterett hatt begge disse sakene til behandling. Nå har altså konklusjonen falt vedrørende Lukosevicius' ankesak.

Høyesterett skriver i kjennelsen at ankeutvalget enstemmig finner det klart at anken ikke kan føre frem.

John Christian Elden skriver til NRK at dette betyr at også saken om hans egnethet som forsvarer er ferdig.