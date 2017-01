Domfelte Donatas Lukosevicius har også skaffet seg ny advokat, ifølge kanalen.

– Han har anket hevingskjennelsen. Advokat John Christian Elden har begjært seg oppnevnt som forsvarer. Vi har ikke fått noen grunn for den nye anken, så hevingskjennelsen skal vurderes av høyesterett, sier lagmann Rolf Strøm i Gulating lagmannsrett til NRK.

– Jeg har ingen kommentar til saken, sier 34-åringens tidligere forsvarer Aasmund Sandland til BA.

I en pressemelding tirsdag denne uken fortalte statsadvokat Benedicte Hordnes at Lukosevicius hadde trukket anken i Monika-saken.

Nå har han altså ombestemt seg og vil likevel anke dommen.

Lukosevicius ble dømt til 18 års forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja 25. juli 2016, men anket kort tid etter dommen. Ankebehandlingen skulle ha startet den 6. februar i Gulating lagmannsrett.

Fakta om Monika-saken og dommen Ekspandér faktaboks Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død i hjemmet på Sotra 14. november 2011. Ni måneder senere ble saken henlagt som trolig selvmord.

Moren, Kristina Sviglinskaja, ba tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen se på saken. Han kritiserte henleggelsen.

I mai 2014 gjenopptok Hordaland politidistrikt etterforskningen. I oktober samme år ble morens tidligere samboer, litauiske 34 år gamle Donatas Lukosevicius, pågrepet.

Rettssaken startet i Nordhordland tingrett 30. mai i år. Lukosevicius er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han nekter skyld.

I fjor ga politimannen og varsleren Robin Schaefer ut en bok der han kritiserer Hordaland politidistrikts håndtering av saken. Spesialenheten for politisaker har ilagt Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten.

Onsdag 22. juni la påtalemyndigheten ned påstand om 18 års forvaring med 10 års minstetid for Lukosevicius, som er straffedømt flere ganger i Litauen.

Mandag 25. juli 2016 ble Donatas Lukosevicius dømt til 18 års forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja. Kilde: NTB

Bistandsadvokat: – Ekstrem belastning

– Vi er svært overrasket. Samtidig fryktet hun dette innerst inne, for det er et mønster at han ombestemmer seg og er svært uberegnelig, sier Stig Nilsen, bistandsadvokat for Kristina Sviglinskaja, moren til Monika.

– Vi foretar oss ingenting ennå, og avventer for å se hvilke utspill motparten kommer med, sier Nilsen.

Bistandsadvokaten sier at den nye vendingen i saken er en stor belastning for Sviglinskaja.

– Dette er ekstrem merbelastning. Det blir nærmest en runde tre for henne. Først måtte hun håndtere henleggelsen, deretter kom rettssaken og dommen og nå dette. Det er ikke lett å forstå, sier Nilsen.

FUNNET DØD: Monika Sviglinskaja sammen med sin mor Kristina. Åtte år gamle Monika ble funnet død i hjemmet på Sotra 14. november 2011. Foto: Privat / NTB scanpix

Statsadvokat: – Fryktelig uheldig

Statsadvokat Benedicte Hordnes sier til TV 2 at hun aldri har opplevd noe lignende.

– Vi forholder oss til at vi har fått en ankeerklæring hvor Lukosevicius har undertegnet på at han trekker anken. Jeg synes det er fryktelig uheldig at dette nå blir en prosess som skaper tvil for Kristina Sviglinskaja sin del, sier Hordnes.

Dømt til 18 års forvaring

25. juli dømte en enstemmig Nordhordland tingrett 34-åringen til 18 års forvaring med en minstetid på ti år. Han ble også dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisning til Monikas mor.

Dommer Håkon Rastum fastslo at det er hevet over rimelig tvil at Lukosevicius drepte åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

Kan ta minst seks uker

Informasjonsrådgiver hos Høyesterett, Svein Tore Andersen forteller at prosessen kan ta lang tid. Når anken er skrevet skal den leveres til den rettsinstansen som avgjørelsen kommer fra, i dette tilfellet Gulating lagmannsrett.



– Etter at Gulating har mottatt anken, skal motparten ha få mulighet til å lese denne og komme med et tilsvar. Dette tar vanligvis tre uker, forklarer Andersen.



Når både anke og ankesvar er klare sendes dette til Gulating, som videresender dokumentene til behandling i Høyesteretts ankeutvalg.



– Fra anken kommer inn, bruker Høyesteretts ankeutvalg mellom tre og fire uker på behandling av anken. Hva som skjer videre avhenger av den enkelte sak, men de aller færreste, bare 1 av 10, ender med rettssak i Høyesterett, forklarer Andersen.