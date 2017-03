– Skadevirkningene av røyk er katastrofale for mange. Halvparten av dem som røyker dør tidligere enn det de ville gjort om de ikke røykte. Mindre tilgang gir mindre forbruk, derfor må vi begrense tilgangen på tobakk, sier Erik Valestrand, leder av Medisinstudentforeningen.

Foreningen som består av fremtidens norske leger, vedtok på sitt landsmøte i helgen at de vil ha slutt på salg av tobakk i butikker og kiosker.

De foreslår at snus og røyk heller selges på Vinmonopolet og i andre spesialbutikker.

STRENGERE REGLER: Leder Eivind Valestrand Norsk medisinstudentforening vil forby salg av tobakk i butikk og kiosk. Foto: Norsk medisinstudentforening

– Vi tror dette vil tilrettelegge for å gjøre gode, sunne valg. Ved å flytte tobakk til spesialbutikker, vil unge i mindre grad oppleve det som et tilgjengelig alternativ, sier Valestrand.

– Lett tilgjengelig

Han mener det er på høy tid at man gjør tobakk mindre tilgjengelig.

– Folk skal ha frihet til å kjøpe tobakk, men det skal være litt vanskeligere å ta det valget. Myndighetene er nødt til å ta et større ansvar for livsstilssykdommer som truer folkehelsen, sier medisinstudenten.

STRENGERE REGLER: Norsk medisinstudentforening vil forby å selge snus og andre tobakksvarer i kiosker og butikker. Foto: Øyvind Øvergård, NRK

På Rema 1000 på Wergeland i Bergen selger butikkansatte Cecilie Fredriksen hver dag flere titalls bokser snus og røyk.

– Det går veldig mye snus. Det er lett tilgjengelig, kanskje for lett. Jeg tror folk ville kjøpt mindre om de ikke kunne kjøpe det på butikken, så jeg er ikke imot et sånt forslag, sier Fredriksen.

Kreftforeningen vil ha annen løsning

Kreftforeningen støtter medisinstudentenes ønske om strengere regulering av salg av tobakk, men ser for seg en annen løsningen enn den de foreslår.

– Vi vil også ha færre utsalgssteder for salg av tobakk på sikt. Men vi tror vi må begynne med de utsalgsstedene vi har i dag, og regulerer dem bedre, pressesjef Erik Vigander.

– Vi ønsker en tilsynsordning med sanksjonsmuligheter, for å begrense salg av tobakk til mindreårige.

SLUTT: Automater med tobakk på matbutikker. Foto: Johanna Magdalena Huseby / NRK

Politisk motstand

Forslaget fra Medisinstudentforeningen får blandede reaksjoner fra helsepolitikerne på Stortinget.

– Tobakk er en lovlig vare i Norge, og det er allerede strenge regler rundt salg av det. Vi ser at andelen røykere går nedover, og ser ikke behovet for et forbud, sier Morten Wold, helsepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

– Ap er tilhenger av en streng regulering, men har per i dag ikke planer om å begrense tobakk kun til spesialforretninger, skriver Tove Karoline Knutsen (Ap) i en e-post.

– Vi mener veien å gå for å nå målet om et tobakksfritt samfunn, handler om å fortsatt jobbe med informasjonskampanjer og at vi har innfør standardiserte tobakkspakninger, sier Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson for Høyre.