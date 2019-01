Mann (49) ble tiltalt for konedrap – nå henlegger Riksadvokaten saken

Mannen ble pågrepet i juni 2017, etter at konen (42) to måneder i forveien ble funnet død i Åsane i Bergen, i huset der ekteparet bodde sammen med sin mindreårige sønn.

I februar i fjor var etterforskningen ferdig. Den 49 år gamle mannen ble tiltalt for drapsforsøk og drap.

Ett år senere har riksadvokaten bestemt at hele saken skal henlegges.

– Vi har mottatt sakkyndige erklæringer som gjør at vi ikke lenger føler at det er riktig å prøve denne saken for retten. Vi kan ikke stå inne for bevisvurderingene, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

Rettssaken avlyst

Politiet mente opprinnelig at motivet kunne være at kvinnen ønsket skilsmisse, og at mannen derfor hadde forsøkt å forgifte henne, mislyktes, og senere kvalt henne til døde.

Rettssaken var planlagt til mai i fjor, men ble kort tid i forveien avlyst, fordi det ble sådd tvil om dødsårsaken.

En ny sakkyndigrapport ble bestilt, men heller ikke denne kunne utelukke en naturlig død.

BEKLAGER: Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen sendte saken til riksadvokaten med innstilling om at den ble henlagt. Nå beklager han overfor 49-åringen og familien. Foto: Marit Hommedal / Konkurransetilsynet

– Anses som uskyldig

Det var Stolt-Nielsen som sendte saken til riksadvokaten i oktober i fjor.

«Etter en samlet vurdering av bevisgrunnlaget – slik det nå foreligger – konstaterer riksadvokaten at det ikke er mulig å føre tilstrekkelig bevis for domstolen for at NN (fornærmede) ble kvalt», heter det i avgjørelsen som ble kjent tirsdag.

Videre understrekes det at enhver tvil skal komme siktede til gode.

– Dette betyr at den tiltalte er å anse som uskyldig for de forholdene han var mistenkt for, sier Stolt-Nielsen.

Førstestatsadvokaten sier riksadvokatens vurdering er den samme som han selv landet på.

– Riksadvokaten tar sine beslutninger på bakgrunn av innstillinger, og min innstilling var at saken skulle henlegges.

I dag meldte først BT at saken nå er lagt i skuffen.

Beklager belastningen

I en pressemelding som ble sendt ut tirsdag, gir statsadvokatembete en uforbeholden beklagelse for det som har skjedd.

«Påtalemyndigheten beklager den belastningen saken har medført for tiltalte og familien for øvrig».

– Det er selvsagt en belastning å bli gjenstand for en lang etterforskning og bli tiltalt, så når situasjonen er slik den er, så beklager vi selvsagt det, sier Stolt-Nielsen.