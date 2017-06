Politiet har siktet en 48 år gammel mann for drap på sin kone i Åsane i Bergen. Mannen ble pågrepet lørdag morgen, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det var i slutten av april at mannens ektefelle ble funnet død i deres felles hjem.

Hendelsen skal ikke tidligere være omtalt, og NRK får opplyst at dødsfallet i starten fremsto for politiet som «en sak som normalt ikke omtales i media».

Fremstilles for fengsling

FUNNET DØD: Kvinnen ble funnet død her i familiens bolig i Åsane 25. april. Foto: Anders Tesdal Galtung / NRK

Politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med mer informasjon om saken. Den pågrepne mannen skal fremstilles for varetektsfengsling i dag, og er nå i et fengslingsmøte som startet i Bergen tingrett klokken 12.45.

Fengslingsmøtet foregår bak lukkede dører etter ønske fra påtaleansvarlig Ørjan Ogne. Han vil isteden holde en pressebrief når rettens kjennelse er klar. Dette skjer rundt klokken 16.00.

Mannens forsvarer, Erik Johan Mjelde, sier mannen på ingen måte erkjenner å ha drept konen.

– Han motsetter seg fengsling, og stiller seg helt uforstående til siktelsen, sier Mjelde til NRK.

La seg i senga, var død neste dag

Ifølge BTs opplysninger skal kvinnen, som var småbarnsmor, ha gått og lagt seg i sengen sammen med sin sønn, og dagen etter var hun død.

Politiet klassifiserte dødsfallet som mistenkelig, fordi kvinnen ikke skal ha hatt ytre skader.

Avisen skriver at politiet mener drapet har vært planlagt over en viss tid, og at Kripos var involvert i etterforskningen på et forholdsvis tidlig stadium.

Saken oppdateres.