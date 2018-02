​​​​​​Småbarnsmora (42) vart funnen død i senga i ekteparets heim i Åsane i Bergen i april 2017.

Dødsfallet vart først rekna som eit «som normalt ikkje omtalast av media», men to månadar seinare gjekk politiet til pågriping av kvinna sin ektemann (48).

Sidan juni 2017 har mannen vore drapssikta og varetektsfengsla. Politiet sende si innstilling til statsadvokaten tidleg i januar i år.

Forsøkte å forgifte kona

Politiet meiner mannen planla drapet på kona og at motivet kan ha vore at den 42 år gamle kvinna ønska skilsmisse.

No har statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen tatt ut tiltale for både drapsforsøk og drap på kona.

Statsadvokaten meiner mannen har kvelt kvinna til døde i deira eigen heim natt til tysdag 25. april 2017.

Mannen er også tiltalt for drapsforsøk på kona nokre dagar før, 21.april 2017.

Då meiner statsadvokaten at ektemannen tilsette den dødelege gifta Bariumaceta i maten hennar, eller medikamenta Cipralex eller Escitalopam.

Målet skal ha vore å drepe henne medan ho sov tungt.

«Forsøket lyktes ikke da hun kjente bitter smak av maten og kastet denne», skriv statsadvokaten i tiltalen.

Tiltalen er tatt ut etter ordre frå riksadvokaten.

Nektar skuld

Politiet meiner det var fleire mistenkelege forhold ved dødsfallet som til slutt gjorde at dei arresterte mannen i fjor sommar.

På kvinna sin mobil har politiet funne notat der ho skriv at ekteskapet var over. NRK er kjent med at politiet også har funne eit notat der ho 21.april skriv at ho følte noko var blanda i maten den dagen.

Eit par veker før dødsfallet var ektemannen i kontakt med forsikringsselskap for å auke livsforsikringa til kona.

Det vart funne spor av sovetablettar i avdøde sitt blod, og ektemannen henta desse tablettane på apoteket dagen før dødsfallet.

48-åringen har heile tida nekta for å ha drepe kona. Han har forklart til politiet at han også åt av den samme maten 21.april, men at han kasta den straks.

Saka vil bli fastsett til å gå i Bergen tingrett over fire veker. Startdato er enno ikkje fastsett.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen gir ikkje fleire kommentarar i saka. Forsvarar Eirik Johan Mjelde har så langt ikkje vore tilgjengeleg for ein kommentar.