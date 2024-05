Ranet i Sandefjord: – Minst to gjerningspersoner er fortsatt på frifot

Natt til søndag rykket politiet ut til Breidablikk i Sandefjord etter melding om at to maskerte menn med skytevåpen hadde møtt opp på en fest med ca. 15 kvinner.

– Det er foreløpig uklart for politiet om gjerningspersonene har en relasjon til de fornærmede. Likevel er det slik politiet vurderer saken ingen grunn til at andre som bor i nærområdet skal være engstelige for nye hendelser, sier jourhavende jurist Cecilie Reinskau Svorstøl.

Det skal snakk være minst to gjerningspersoner. Disse personene er fortsatt på frifot og politiet kjenner foreløpig ikke identiteten deres.

Setter inn ekstra ressurser

Saken har høy prioritet og det er besluttet å sette inn ekstra ressurser i arbeidet med å etterforske saken og for å finne gjerningspersonene.

Politiet vil søndag ettermiddag avhøre de involverte og foreta undersøkelser i nærområdet hvor et av de prioriterte områdene vil være å se om det finnes kameraovervåkning som kan vise gjerningspersonene.

– Politiet er fortsatt i en tidlig fase av etterforskingen og det jobbes i mange spor, og vi ønsker også tips fra publikum, sier Svorstøl.

De undersøker også om gjerningspersonene visste at det var verdier eller pengeri boligen.

– Vi jobber ut i fra ulike teorier, men det er ingenting per nå som tyder på at dette var et tilfeldig valgt hjem, sier Svorstøl.

Ønsker tips

.Det kan være aktuelt med personer, biler og annen aktivitet i området Breidablikk i Sandefjord i tidsrommet fra klokken 02:00 til 04:00.

– Vi har fått inn noen tips av betydning, men vi ønsker flere, sier ppolitiadvokaten.

Hvis noen skulle vite noe om dette eller å ha sett noe som de tenker at politiet bør vite så kan politiet kontaktes på tipstelefon 476 96 500.