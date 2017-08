Krimekspert: – Mye tyder på at museumstyveriet er en innsidejobb

Verdier for flere titalls millioner kroner ble forrige helg stjålet fra Universitetsmuseet i Bergen. Om lag 400 gjenstander fra vikingtiden er borte, i det som museumsdirektøren kaller det verste tyveriet i norsk museumshistorie.

Nye opplysninger i saken viser at dette neppe er et tilfeldig tyveri, sier tidligere politispaner og forfatter Johnny Brenna.

– Jeg tenker at dette er en innsidejobb. Noen har stor kunnskap, og vet at det ligger slike gjenstander der, og spesielt mange av dem denne helgen, sier han.

Innbruddet skjedde nemlig i en helg der en utstilling nettopp var ferdig, og en annen skulle rigges til. Derfor var det spesielt mange gjenstander på museet.

– Det er ikke tilfeldig at gjerningsmennene var der, sier Brenna.

– INNSIDEJOBB: Tidligere politispaner og forfatter Johnny Brenna mener at mye tyder på innbruddet var et bestillingsverk. Foto: NRK

Tror utenlandske menn gjennomførte

I tillegg brøt tyvene seg inn i et rom som ikke hadde alarm, bare rommene ved siden av.

– Det er godt planlagt, og jeg tenker at det kan være utført av utenlandske gjerningsmenn, men med norske folk på innsiden. Jeg tror at dette er et bestillingstyveri, og at noen nok sitter med et godt lager akkurat nå.

Også rektor ved Universitetet, Dag Rune Olsen, har vanskelig for å tro at det er et tilfeldig innbrudd.

– Det virker nesten for fantastisk om tilfeldighetene skulle tilsi at de gikk inn i et område med verdier uten at alarmen gikk, sier Olsen.

Likevel er rektoren klinkende klar på at ingen av de ansatte på universitetet har vært involvert i tyveriet.

– Jeg ser helt bort ifra at noen av våre ansatte kan ha vært med på dette her. Det er ingenting som tyder på at det har skjedd, sier Olsen.

Les også: Frykter vikingskattene havner til salgs på nettet

– Rutiner ble ikke fulgt

Det var satt opp stillaser i forbindelse med rehabilitering av museumsbygget. Tyvene tok seg opp i stillasset og inn et vindu i syvende etasje. Museumsdirektør Henrik von Achen har tidligere tatt selvkritikk på manglende sikring. Før helgen pekte rektor Olsen også på at rutinene ikke ble fulgt da sikkerhetsselskapet Nokas rykket ut til tyverialarmer på innbruddsnatten.

– TYVERI FRA OSS ALLE: – Dette er ikke et tyveri bare fra Universitetsmuseet i Bergen. Dette er et tyveri fra oss alle sammen, sier fagdirektør Henrik von Achen. Foto: UiB

– Rutinen når alarmene går er at vektere skal gå inn i byggene og sjekke og se etter situasjonen. Slik jeg har forstått, har det ikke skjedd, sier Olsen.

Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas ønsker ikke å kommentere saken, fordi den er under politietterforsking. Han vil likevel presisere at Nokas ikke kjenner seg igjen i kritikken om rutinesvikt hos vekterne.

Politiet etterforsker nå saken, og håper at tekniske funn kan gi mer informasjon i løpet av uken

– Det kan gi oss en pekepinn om vi får positive DNA-funn. Da har vi straks mer å gå på, sier politioverbetjent Geir Lussand i Vest politidistrikt.