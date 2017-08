Tror ikke museumskupp var bestillingstyveri

Sjokkerte universitetsansatte har i hele dag prøvd å få oversikt over nøyaktig hva som er borte etter at en eller flere gjerningspersoner har klatret opp i et stillas og brutt seg inn i sjuende etasje i De kulturhistorise samlinger på Universitetsmuséet i Bergen.

Uerstattelige gjenstander fra jernalder og vikingtid er borte, slår museumssjef Henrik Von Achen fast overfor NRK.

– Det er snakk om en betydelig mengde gjenstander, hovedsaklig små ting som er lette å få med seg.

– Har ikke stor pengeverdi

– Hvor lett vil det være for tyvene å omsette disse tingene?

– Ikke lett. Slike ting har et veldig begrenset marked. Gjenstandene har ikke noen stor pengeverdi, men er verdt masse kulturhistorisk sett. Alt vil også bli etterlyst internasjonalt. Det vil bli som å ha en Picasso i kjelleren som du ikke kan vise til noen.

Von Archen kan ikke gå i detaljer om hva som møtte de ansatte da de kom på jobb mandag morgen, men forteller at ting var veltet og hyller flyttet på.

Det, pluss hva tyvene har tatt med seg, mener museumssjefen tyder på at det neppe er snakk om et bestillingstyveri.

– Ikke profesjonelt utført

– Da hadde de gått mer målrettet til verks, og det hadde vært profesjonelt utført. Jeg tror mer dette er noen av dem som hele tiden er ute etter å skaffe seg penger til både det ene og det andre, sier han.

Museet øker nå sikkerhetstiltakene både på kort sikt og permanent for å hindre at flere tyver klarer å ta seg inn til den kulturhistoriske samlingen.

– Nå umiddelbart vil vi bedre sikringen både av stillaset og rommene innenfor. På lengre sikt må vi oppgradere sikkerheten på alle områder permanent. Vi føler at vi har sviktet vårt samfunnsoppdrag og skal gå gjennom alle rutiner på nytt, sier Von Archen.

IKKE PÅ VIDEO: Politiet har så langt ikke klart å få tak i videobilder fra området som kan bringe dem nærmere et signalement på tyvene. Foto: Universitetsmuseet i Bergen

Lover amnesti til angrende tyver

Han håper politiet vil prioritere saken, men sier det er langt viktigere for muséet å få gjenstandene tilbake enn å se noen havne bak lås og slå.

Museumsdirektøren går langt i å love tilgivelse og amnesti dersom en angrende synder tar kontakt og vil levere tingene tilbake.

– Skulle det skje, vil vi gjøre det vi kan for å få tingene tilbake med et minimum av konsekvenser for vedkommende. Jeg ser at dette kan være etisk problematisk, men som museumsfolk er det viktigere å få dette tilbake enn å straffe noen, sier Von Archen.

Politiet ber publikum om tips i saken og er spesielt interessert i observasjoner i området fra kl. 19.30 lørdag kveld og utover.