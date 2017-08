Det forteller Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Det er uklart hvilke gjenstander som er stjålet.

– Vi vet foreløpig lite om hva som har skjedd. Et tidlig overblikk tyder på at gjenstander er fjernet fra museet, men vi vet ikke hva slags gjenstander, eller hvor mange gjenstander det dreier seg om, sier museumsdirektør ved Universitetsmuseet, Henrik Von Achen i en pressemelding.

DIREKTØR: Museumsdirektør Henrik Von Achen håper at omfanget av tyveriet er lite. Foto: UiB

De ansatte skal få et bedre overblikk når politiet er ferdig med sine undersøkelser.

– Vi håper at omfanget er minst mulig, og at gjenstandene som er fjernet, kommer til rette igjen, sier han.

Høy verdi

Ifølge politiet gjenstandene som er stjålet høy historisk verdi.

– Vi ble kontaktet av universitetsmuseet klokken åtte i morges, hvor det hadde skjedd et innbrudd på museet. Formentlig har gjerningspersonen(e) tatt seg inn via et stillas i syvende etasje. En god del gjenstander er tatt bort, men jeg vet ikke hva. Gjenstandene skal ha høy kulturell og historisk verdi, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt.

Politiet er på stedet med patruljer og etterforskere. Videre blir det tatt avhør med de ansatte.

Det er foreløpig ingen som er mistenkt for innbruddet.