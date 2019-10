Krever tiltak fra regjeringen for å hindre tyveri og ulovlig eksport av el-avfall

Flere miljøorganisasjoner reagerer sterkt på Brennpunkts avsløringer om at stjålet EE-avfall fra Norge ender opp i afrikanske land.

Hvert år forsvinner 4000-10.000 tonn elektrisk eller elektronisk avfall (EE-avfall) fra norske forhandlere, og ansatte opplever drapstrusler fra søppeltyvene.

Bellona beskriver situasjonen som svært alvorlig.

– Saken avslører at vi ikke har god nok kontroll. Vi frykter miljøkonsekvensene av at vi ikke har et tilfredsstillende regelverk for å ta hånd om dette avfallet, sier leder Frederic Hauge.

VIL HA INNSTRAMMINGER: Frederic Hauge i Bellona mener det er på tide å endre ordningen for innsamlingen av EE-avfall. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ber myndighetene ta grep

Han ber regjeringen stoppe søppeleksporten.

– Vi vil be Klima- og miljøverndepartementet om å evaluere hele ordningen for innsamling av EE-avfall og ta grep for å hindre at det blir stjålet, sier Hauge.

Også Greenpeace krever endringer.

– Vi burde ha kommet mye lenger enn at vi fortsatt eksporterer klimagassutslipp og farlig avfall til afrikanske land. Norge skal ikke være giganteksportør av søppel og klimakrise, sier leder Frode Pleym.

Farlige stoffer i EE-avfall Ekspandér faktaboks EE-produkter består ofte av mange ulike deler og stoffer, og en god del EE-avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som for eksempel bromerte flammehemmere, ftalater, kvikksølv, bly eller andre tungmetaller.

Farlige stoffer i EE-avfall som blir dumpet eller henlagt i miljøet vil kunne føre til skader på planter, dyr og mennesker.

En rapport fra FN estimerer at verden produserte 45 millioner tonn EE- avfall, bare i 2016.

Kun 20 prosent ble gjenvunnet i henhold til regelverket. Det betyr at 36 millioner tonn forsvant.

I Norge forsvinner en fjerdedel av det vi kaster.

Det er ulovlig å eksportere farlig avfall fra rike til fattige land uten en avtale mellom begge land. Det står i Baselkonvensjonen. Den forplikter Norge til å kontrollere at dette ikke skjer. Det samme har de andre landene i Europa.

Likevel er eksport av avfall en omfattende og økende ulovlig industri. (Kilde: Miljødirektoratet / FN Global waste monitor 2017)

UT AV LANDET: Bilene NRK Brennpunkt sporet havnet i Afrika. Foto: Christian Zuckmayer / NRK

– Et globalt problem

Miljøvernforbundet sier de flere ganger har vært i kontakt med elektronikkbransjen for å få dem til å låse mottakene for EE-avfall.

– Det bør ikke være mulig for uvedkommende å komme til på kveldstid når tyveriene skjer. Mottakene skal egentlig være avstengt, men det slurves mye, sier nestleder Ruben Oddekalv.

Eksporten NRK har avdekket, skjer i stor grad ved hjelp av avskiltede bilder. Oddekalv mener det bør innføres pålegg om å vrake ikke-EU-godkjente biler raskere, og at vrakpanten bør økes.

SV ber også regjeringen gripe inn.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at miljøgifter sendes ulovlig ut av landet. Eksport av farlig avfall til u-land er et globalt problem som vi vil oppfordre klima- og miljøministeren å ta tak i, gjennom sin rolle som president for FNs miljøprogram, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

KRITISK: – Det bør verken være lønnsomt eller mulig å eksportere bilvrak over landegrensene, mener Ruben Oddekalv. Foto: Bendik Hansen / NRK

Statsråden gir forhandlerne ansvaret

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fastslår at det NRK har avdekket er miljøkriminalitet, men vil ikke umiddelbart imøtekomme kravet om innstrammet regelverk.

– Problemet her er at reglene vi allerede har blir brutt, fordi det er mye penger å tjene, sier han.

Elvestuen gir næringslivet og politiet hovedansvaret.

– Mye av dette må løses ved at butikker og næringsliv blir bedre til å sikre avfallet gjennom oppfølging og tilsyn, samt at flere ulovlige forhold etterforskes. Forhandlerne har ansvar for å sikre EE-avfall mot tyveri, og denne saken viser at kjedene må gjennomføre tiltak for å sikre avfallet, mener Elvestuen.

Han lover imidlertid at regjeringen vil holde problemstillingen varm fremover.

– Ulovlig eksport av elektronikkavfall blir et viktig tema i en ny stortingsmelding om miljøkriminalitet. Denne er nå under arbeid, sier Elvestuen.