– Jeg tror mange arbeidsgivere hadde vegret seg for å ansette meg, og hadde vært veldig usikker. En naturlig reaksjon da er jo å unngå problemet, sier Eva Kirkevik.

Synet hennes har forsvunnet sakte, men sikkert, over flere år. Hun fikk jobb i Bergen kommune før hun ble blind, og handikapet har gitt henne kunnskaper som kommunen har bruk for.

Nå er jobben hennes å tilrettelegge kommunens nettsider for funksjonshemmede. Hun håper flere arbeidsgivere tør å ansette funksjonshemmede.

– Det er jo ingenting i veien med meg, jeg er jo ikke syk.

PÅ VEI TIL BARNEHAGEN: Å levere Johannes i barnehagen tar litt ekstra tid. Men det går fint med hjelp av førerhunden Quizzy. Foto: Christian Lura

Krever en plan

Andelen funksjonshemmede som er i jobb, har stått på stedet hvil i årevis. 85.000 mennesker med funksjonshemninger sier de ønsker å jobbe, men klarer ikke å komme inn på arbeidsmarkedet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Interesseorganisasjoner krever nå at regjeringen skaffer 10.000 nye arbeidsplasser for funksjonshemmede i løpet av fem år.

– Vi mener det er realistisk og helt nødvendig, og vi må sette et mål for å komme dit. Det er en fryktelig sløsing av ressurser at så mange står utenfor arbeidslivet, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

KREVER EN PLAN: Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon mener regjeringen bør få 10.000 funksjonshemmede ut i jobb. Foto: FFO

– Unødvendig med en ny plan

Statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeidsdepartementet sier de deler interessorganisasjonens ambisjon om å få flere funksjonshemmede i jobb.

– Dessverre har ikke hverken den forrige eller denne regjeringen nådd målene. Men det er unødvendig å lage en handlingsplan når vi allerede har en handlingsplan, sier hun.

– Hvorfor klarer ikke regjeringen å løfte flere inn i arbeidslivet?

– Vi har en tid bak oss med stigende ledighet. Det er mange som har stått i kø for å få jobb, vi har flyktninger som skal integreres og de funksjonshemmede har en tendens til å rykke bakover i køen, sier Kvam.

Vil motivere

Statssekretæren vil ikke legge press på arbeidsgiverne, men heller motivere dem og kompensere for eventuelle merkostnader det er med å ansette funksjonshemmede.

– Vi trenger flere arbeidsgivere som får en postiv erfaring med å ansette funksjonshemmede og ser at det ikke er så annerledes enn å ansette en person med alle funksjoner i orden, sier hun.