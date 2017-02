– De ser bare handikapet

26-åringen fra Arendal, er født med ryggmargsbrokk. Når hun skal forflytte seg, er hun avhengig av krykker eller rullestol.

Selv tror hun det er grunnen til at hun ikke har fått seg jobb.

– Jeg tror arbeidsgivere tenker at det krever for mye å tilrettelegge arbeidsplassen for meg, sier hun.

Katinka er utdannet helsesekretær. Ifølge henne er det ikke så mye som skal til for at hun skal kunne fungere godt i en slik jobb.

– Jeg trenger hjelp til å ta ned ting som står høyt oppe, og det er en fordel om det er heis der. Det er vel egentlig bare det, sier Katinka.

Har søkt 60 jobber

Siden hun ble ferdig med helsesekretærutdannelsen i 2014, har hun søkt på mellom 50 og 60 jobber. Det har ikke gitt noe resultat.

– Enten har jeg fått beskjed om at stillingen er besatt, eller så har jeg ikke fått noe beskjed i det hele tatt, sier Katinka.

Katinka har vært i praksis gjennom nav og jobbet på aldershjem, legekontor og sykehus. Selv synes hun at det har fungert bra. Hun er ikke i tvil om at hun kan gjøre en like god jobb som andre helsesekretærer.

Katinka har søkt på mellom 50 og 60 utlyste stillinger. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Ta bevisste valg

Marit Bjørnskau Grimsrud sitter selv i rullestol og jobber blant annet som foredragsholder. På spørsmål om funksjonshemmede blir diskriminert i arbeidslivet, svarer hun at det er sannsynlig siden det er såpass mange som står utenfor arbeidslivet.

Marit Bjørnskau Grimsrud tror det er viktig å være bevisst på hva man skriver i en CV eller jobbsøknad. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Grimsrud mener både arbeidsgivere og den enkelte jobbsøker må gjøre sitt for å bedre dette. Hun mener det er viktig at jobbsøkeren selv tar noen bevisste valg.

– Skal man skrive at man bruker rullestol i en CV, eller skal man ta det ved et eventuelt intervju, spør Grimsrud.

– Hva ville du gjort?

– Det er ikke alltid funksjonsnedsettelsen er av betydning. Søker jeg en jobb som er fysisk krevende, er den relevant. I en jobb som saksbehandler for eksempel, er den ikke det, sier hun.

Vil ikke gi opp

Katinka ønsker å delta i arbeidslivet. Hun vil tjene sine egne penger og bli en del av et arbeidsmiljø.

Katinka er født med ryggmargsbrokk og er avhengig av krykker eller rullestol i hverdagen. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Selv om hun til nå har møtt mye motgang, har hun ikke tenk å gi opp.

– Det er vanskelig å stå på, men jeg velger å gjøre det fordi det å jobbe som helsesekretær er drømmen min, sier hun.

Sist fredag postet Katinka et innlegg på Facebook, der hun fortalte om sin situasjon. Responsen var enorm. Det har også gitt et lite håp om jobb.

Katinka har fått tilbud om å komme på jobbintervju i Lillesand. Det ser hun fram til.