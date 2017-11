Kreditorer mister håpet – regner ikke med å få betalt etter sykkel-VM

– Vi har avskrevet våre penger fra Bergen 2017, sier daglig leder Øyvind Storheim i Kulturoperatørene.

Selskapet var en viktig aktør under sykkel-VM. De sørget for underholdningen fra scenen på Torgallmenningen. I dag er de en av over 80 kreditorer som venter på pengene de har til gode etter mesterskapet.

– Av de underleverandørene vi knyttet til oss var det ingen som leverte før betalingen var på plass, sier Storheim.

Selskapet har nesten 200.000 kroner utestående fra VM-arrangøren etter folkefesten i Bergen.

I FERD MED Å GI OPP: Øyvind Storheim er daglig leder i Kulturoperatørene. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Les også: Skylder penger til en rekke kreditorer etter sykkelfesten

Sekssifrede beløp

NRK har vært i kontakt med flere selskaper og leverandører etter sykkel-VM. De forteller om sekssifrede beløp som for lengst har forfalt.

Noen frykter at de ikke vil få pengene tilbake etter at VM-arrangøren har stoppet alle utbetalinger.

– Vi har delvis gitt opp. Det gjør meg forbannet og irritert, sier en daglig leder som ønsker å være anonym. Bergen 2017 skylder dette selskapet 400.000 kroner.

Arrangementssjef Helge Stormoen sier de største kreditorene har utestående beløp på opp mot to millioner kroner. NRK får opplyst at dette blant annet gjelder Bring og Nokas.

– Vi har etter hvert fått rimelig kontroll over kostnadene våre. Det er jo våre kreditorer som sender ut regninger i forhold til det som er levert.

– Samtidig gjenstår det en del jobb med inntektssiden vår. Når dette vil være klart tør jeg ikke å svare på.

HAR IKKE DEN TOTALE ØKONOMISKE OVERSIKTEN KLAR: Helge Stormoen er arrangementssjef i Bergen 2017. Foto: Mette Anthun / NRK

Ber det offentlige ta ansvar

Mange leverandører fikk bestillinger i siste liten opp mot mesterskapet.

Øyvind Storheim i Kulturoperatørene mener dette er utgifter som arrangøren bør ta. Ikke de små leverandørene.

– Vi og andre leverandører må jo ta litt av ansvaret. Samtidig er det en del viktige elementer i arrangementet som man måtte ha på plass.

– Disse kostnadene bør de offentlige myndighetene ta. Det blir feil at det er private aktører som skal betale for folkefesten, mener Storheim.

Han frykter at konsekvensen blir at selskap skremmes vekk fra andre fremtidige arrangement.

VIL IKKE BEVILGE MER PENGER: Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i Bergen kommune. Her med målområdet i sykkel-VM 14 etasjer under seg. Foto: Christian Lura / NRK

Kommunen gir ikke mer

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har garantert for til sammen litt over 10 millioner kroner av et eventuelt underskudd. De avviser å bruke mer penger på sykkel-VM.

– Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen som kreditorer i Bergen og ellers i Norge føler, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i Bergen kommune.

– Bergen kommune og andre offentlige instanser har imidlertid til de grader stilt opp. Vi kommer ikke til å foreslå å bruke mer av fellesskapets midler til å dekke et underskudd.