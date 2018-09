Kjøpesenter lover musikk på do for å overdøve tisselyder

– Vi vil jo at folk skal trives hos oss. Derfor ønsker vi å iverksette noen tiltak som skal gjøre det litt mer trivelig for folk å benytte toalettene våre, sier Geir Jakobsen, senterleder ved Husnes storsenter i Kvinnherad.

– Alle her snakker om dette nå

Responsen har vært enorm etter at NRK fredag fortalte at mange unge er så redde for å at andre skal høre dolydene deres at de åpner springen og lar vannet renne for fullt mens de gjør sitt fornødne.

Hensikten er å overdøve tisselyder og andre lyder som kan oppstå under et toalettbesøk.

– Dette er noe «alle» gjør, fortalte Husnes-jentene Cecilie Håvik (16) og Josefine Handeland Gunning (17).

Selv om senterlederen fortsatt vil ha en prat med ungdommene som forårsaket oversvømmelsene, ser han nå problemet i et annet lys.

– Alle i Kvinnherad snakker om dette nå. Jeg må bare innrømme at dette er et samfunnsproblem vi ikke var klar over. Jeg har til og med snakket med eldre kvinner som forteller at de også gjør det, sier Geir Jakobsen.

– «ALLE» GJØR DET: Tenåringer på Husnes forteller at det er helt vanlig at jenter lar vannet renne mens de går på do. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Setter opp høyttalere

Artikkelen som startet det hele er en av NRKs mest leste og delte den siste uken. Toalettlyder og sjenanse var tema i P3morgen mandag, og en rekke andre medier har kastet seg på.

Senterlederen har fått mange henvendelser med råd om hvordan han kan få bukt med problemet.

FORNØYD: Josefine Handeland Gunning (17) fra Husnes mener det er viktig at problemet tas på alvor. Foto: Privat

Storsenteret har nå besluttet å sette opp høyttalere på kundetoalettene som skal spille musikk eller annen lyd for å overdøve kundenes egne lyder.

– Må være musikk med litt trøkk i

– Det vil selvsagt koste, men det er viktig for oss at kundene føler seg vel på toalettene våre, sier Geir Jakobsen.

Tiltaket faller i veldig god jord hos tenåringene.

– Fornuftig løsning, sier Josefine Handeland Gunning (17) fra Husnes.

– Eneste måten å gjøre noe med dette er ved å ta hensyn til det. Jeg tror dette er et godt grep. Men det må være litt trøkk og volum på musikken, altså, sier 17-åringen.

Det samme mener Cecilie Håvik (16), også fra Husnes.

– Jeg tror absolutt det vil hjelpe, sier hun.

Helsesista vil ha vekk tabuet

VIL TABU TIL LIVS: «Helsesista» ønsker å få slutt på at jenter skammer seg på do. Foto: privat

Lørdag oppfordret helsesøsteren Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «Helsesista», jenter til å slutte å skamme seg under dobesøk. Hun mener det hele har utviklet seg til et tabu, og er glad for at problemstillingen nå er blitt tatt opp.

– Jenter skal ikke skamme seg over å lage lyder på do. Det er helt naturlig, sa Engvik.

Mandag fortalte psykolog Peder Kjøs at også mange gutter kvir seg for å bruke offentlige toaletter.