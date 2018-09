– Gutter er også redde for å gå på do

På fredag skrev NRK om jenter som setter på springen og lar vannet renne i redsel for at andre skal høre dem tisse.

Men det er ikke bare jenter som synes det kan være vanskelig å bruke offentlige toaletter.

Nicolai Magnus Wahl (26) har såkalt «do-fobi».

TØR IKKE REISE: Nicolai Magnus Wahl har aldri reist lang med fly i frykt for å måtte bruke toalettet. Foto: PRIVAT

– Jeg tror det handler om kombinasjonen av renslighet, lukt og lyder. Det tok ett år før jeg turte å gå på do på jobben, forteller han.

26-åringen sliter med å gå på alle former for offentlige toaletter. Når det er båser i stedet for lukkede rom, lar han vannet i springen renne.

– Men det er ikke for å skjule tisselyden, det er mer for at folk skal skjønne at doen er opptatt og ikke røske i håndtaket, forteller Wahl.

– Jeg har lært meg noen teknikker

Etter over ti år med angst for offentlige toaletter har han lært seg noen teknikker.

DO-FOBI: Dersom du unngår ulike settinger i redsel for å måtte gå på et offentlig toalett har du kanskje do-fobi, ifølge ekspertene. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Jeg er vant til å holde meg ganske lenge av gangen, og jeg drar ofte hjem tidligere fra byen for å kunne gå på do. Pissoarer er det verste, forteller Wahl.

26-åringen tror ubehag knyttet til offentlige toaletter er mer utbredt blant menn, enn det folk tror.

– Jeg har diskutert med kompiser som også synes det er ubehagelig. Jeg tror det er en del gutter som tenker på det, men som ikke snakker om det på samme måte som jenter.

VASKEN PÅ: Mange skrur på vasken når de bruker offentlige toaletter. Psykolog Peder Kjøs mener det ofte handler om sjenanse. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

– Ingen bønn på 70- og 80-tallet

Det er psykolog Peder Kjøs er enig i.

– Det er samme greia for menn, men som med mye annet – menn snakker ikke om det.

Han tror do-sjenansen i bunn og grunn handler om å fremstå som et akseptabelt menneske.

– Men om dette er blitt verre med årene er vanskelig å si. Det har kanskje blitt mer aksept for slike fobier i samfunnet nå, enn det var på 70 og- 80-tallet. Da var det ingen bønn – du skulle dusje etter gymmen, og gå på do der det var do. Nå tar vi kanskje mer hensyn, sier Kjøs.

UTBREDT: Psykolog Peder Kjøs forteller at do-angst er et utbredt fenomen for mange, men at det kanskje er mer akseptert nå enn før.

Han tror toalett-angsten skyldes at folk vil ha full kontroll på kroppen, ingenting skal være overlatt til tilfeldighetene.

– Hva kan man gjøre for å få bukt med angsten for å bruke offentlige toaletter?

– Dette handler om å justere hvordan du forholder deg til å ha en kropp. Du må tåle å ha en kropp som har naturlige funksjoner. Men noen bærer en sjenanse over egen kropp hele livet. Det kan være vanskelig, sier Kjos.

Det er hjelp å få

Psykologspesialist Bodil Lindgaard, mener det er viktig å skille mellom en fobi og noe som er helt normalt.

– Mange nordmenn kvier seg nok for å bruke offentlige toaletter, det er et helt normalt fenomen som hverken er en psykologisk lidelse eller fobi, sier Lindgaard.

Hva er en fobi? Ekspandér faktaboks En fobi er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker.

Fobi betyr frykt eller flukt og har sitt navn fra den greske guden Phobos. Han var kjent for å fremkalle angst hos sine fiender.

Mange av oss er redde ulike ting, med det er bare reell fobi når reaksjonene virker hemmende på livsførsel og livskvalitet.

Fobier skaper følelsesreaksjoner som engstelse, uro, redsel og panikk. Angsten følges av katastrofetanker og kroppslige symptomer som pustevansker, svette, hjertebank og muskelspenninger. (Kilder: Helsedirektoratet, Wikipedia og psykologip

rofessor Asle Hoffart)

NORMALT: Spesialistpsykolog Bodil Lindgaard forteller at det å ta på vasken for å unngå tisselyd, er helt normalt. Foto: PRIVAT

Men hun tror det kan være lurt å oppsøke help dersom toalett-redselen forhindrer et normalt liv.

– Det å holde seg lenge er jo ikke bra. Hvis det blir så plagsomt at det går utover livskvalitete din, vil jeg oppfordre å søke hjelp hos legen sin.

– Én do-type er verst

For Nicolai Wahl er det én type do som topper alle andre offentlige toaletter, nemlig fly-doer.

– Det er helt forferdelig. Tanken på å gå på do på et fly gjør meg stressa. Jeg tør ikke dra på lange turer. Når vi skal til Syden drar jeg ikke lenger enn til Hellas. Gran Canaria blir for langt uten å gå på do. Det er jo litt synd.

– Hva er det du er redd for?

–Tanken på at folk står i kø utenfor og venter på at jeg skal bli ferdig. Jeg klarer det ikke. Også blir jeg stressa av at det ikke er et vanlig toalett med vann.