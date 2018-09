Frykter jente-trend på do skal gjøre skader for millioner

– Lufttørkeren har stått på i flere dager, men gulvet kan neppe reddes. Jeg tror ikke ungdommene skjønner hvor store skader de påfører oss, sier senterleder Geir Jakobsen på Husnes storsenter i Kvinnherad.

Reddet av våken kunde

Han har sett seg lei på at jenter setter springen på fullt og lar vannet renne mens de bruker dametoalettet og gjerne forlater området uten å stenge av vannet igjen. Dermed renner vasken over og store vannmengder flyter utover gulvet.

– Fredag i forrige uke var det to centimeter med vann i underetasjen. Nå må vi legge nytt gulv. Det er skader for mange tusen kroner, sier Jakobsen.

Mandag skjedde det igjen, da på dametoalettet i andre etasje.

– Heldigvis ble det oppdaget av en kunde, som stengte av vannet. Ellers kunne vannet gått gjennom etasjeskillerne og ned i butikkene. Det kunne blitt skader i millionklassen, sier senterlederen.

SAMLINGSSTED: Storsenteret har åpent til kl. 23 på hverdager og er tilholdssted for mange av tettstedets ungdommer på kveldstid, noe senterledelsen også ønsker. Foto: Aerophoto for Husnes storsenter

Problem også på ungdomssenter

Jakobsens første reaksjon var at oversvømmelsene skyldtes hærverk, men både tenåringer på Husnes og ungdomsarbeidere forteller det er svært vanlig at jenter setter vannstrålen på fullt for å overdøve lyder som oppstår ved toalettbesøk.

– Dette har jeg sett med egne øyne flere ganger. De gjør dette for å overdøve tisselydene, og så går de ut igjen uten å slå av vannet, sier ungdomsleder Geir Remme ved Kvinnherad ungdomssenter.

Ungdomssenteret har flere ganger opplevd liknende oversvømmelser.

– De skjønner ikke omfanget av det de driver med. Jeg har forståelse for at senterlederen er fortvilt, sier ungdomslederen.

«Leave it the fuck on!»

– EN JENTEGREIE: Josefine Handeland Gunning (17) sier jenter slår på vannet for å overdøve tisselyder. Foto: Privat

– Dette er noe alle jenter gjør. Folk er livredde for at noen andre skal høre dem tisse, forteller Cecilie Håvik (16) fra Husnes.

Det bekrefter Josefine Handeland Gunning (17), også fra Husnes.

– For jenter er det blitt flaut å gå på do. Jeg har flere ganger kommet inn og sett vannet renne i springen og at det er i ferd med å flyte over.

Episodene på kjøpesenteret har vært mye diskutert blant både unge og voksne de siste dagene.

Begge presiserer at det er vanlig å stenge av vannet etterpå, men at terskelen for å stenge vannet likevel er høy, spesielt om det er folk i andre båser.

– På ungdomsskolen stod det skrevet med sprittusj ved siden av speilet at hvis springen står på, så «leave it the fuck on». Det er bare blitt sånn blant jenter, vannet skal stå på, sier Håvik.

– Jeg ser ikke for meg at det går an å få raskt slutt på dette. Det er noe jenter gjør automatisk, sier Gunning.