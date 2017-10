Kan måtte betale 10.500 kroner for familiegjenforening

Røde Kors hevder at det allerede i dag er mange flyktninger som ikke får ektefelle eller barn til Norge fordi det er for dyrt og vanskelig å søke om familiegjenforening. Regjeringen har på få år mer enn doblet prisen for å søke.

Kurdiske Jinda Meslem kom alene fra krigsherjede Syria til Sund kommune utenfor Bergen. I to år lærte hun norsk, fikk arbeid og jobbet for at hun igjen kunne komme sammen med ektemannen.

– Det er en vanskelig prosess, kanskje spesielt for oss flyktninger, som er fremmede i Norge, sier Meslem til NRK.

– For meg og mange andre er familien alt. Livet uten dem betyr ingenting

HAR LYKTES: Jinda Meslem har lært norsk og fått seg jobb. Foto: Synnøve Horvei / NRK

Prisen doblet på tre år

Fra neste år ønsker regjeringen å øke prisen for å søke om familiegjenforening til 10.500 kroner for flyktninger som er eldre enn 18 år. Det er mer enn en dobling på tre år. Røde Kors og seniorrådgiver Naghmeh Gorgin er blant dem som mener at det nå er blitt for dyrt og vanskelig.

– De tilbakemeldingene vi får er at dette er en helt urimelig sum å betale for dem det gjelder, sier hun.

Tilbakevises av regjeringen

Regjeringen avviser at det er for dyrt og vanskelig å søke om familiegjenforening.

– Prinsippet med gebyrene er at man skal betale det tjenesten faktisk koster, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementet.

– Gebyret har vært på 8000 kroner og det virker ikke som om det har skremt folk fra å søke.

MENER ORDNINGEN FUNGERER: Torkil Åmland (Frp) er statssekretær i Justisdepartementet. Foto: Arbeidsdepartementet

Lanserer hjelpeguide

Røde Kors lanserte denne uken en guide for å hjelpe flyktninger til å forstå et komplisert norsk regelverk. Organisasjonen mener reglene endres for ofte, er kompliserte, fristene for korte og ordningen for dyr.

Slik systemet er i dag mener de mange blir hindret i retten til å få sin nærmeste familie til Norge.

OPPGITT OVER UTVIKLINGEN: Naghmeh Gorgin er seniorrådgiver i Røde Kors.

– Det er ikke alle som får med seg fristen fordi informasjonen er dårlig. Hvis de klarer å få med seg at det er frister så er det ikke sikkert at de rekker å søke fordi det tar tid å samle sammen nok penger, sier Naghmeh Gorgin i Røde Kors.

Lager kaffe til to

I Sund kommune lager Jinda Meslem kaffe til to. Hun er blant dem som klarte å komme seg gjennom søknadsprosessen. Tidligere i år kom ektemannen til Norge. Nå venter første barn og en fremtid her i landet.

– Nå ser vi fremover sammen. Alt er vel og bra!