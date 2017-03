Mandag tar Frp-nestlederen midlertidig over for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, som går ut i svangerskapspermisjon.

På starten av 2000-tallet, da Sandberg representerte Frp i kommunalkomiteen på Stortinget, var han innvandringspolitisk talsmann for partiet.

– Jeg hadde fått juling

MULTIKULTUR: Begrepet multikulturalisme kan brukes for å beskrive et system der ulike gruppers rett til egen kultur og identitet støttes økonomisk og politisk av det offentlige. Illustrasjonsbildet viser en dør på en barneskole der det står «velkommen» på 17 ulike språk. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Han sier mye har endret seg i norsk asyl- og innvandringspolitikk siden den gang.

– Se for deg at jeg i 2004 hadde sagt det samme som Torbjørn Røe Isaksen (H) og Bård Vegar Solhjell (SV) sier i dag, at multikulturalismen er stein død. Hvis jeg hadde sagt det for ti år siden, da hadde jeg fått juling, sier Sandberg og viser til et oppslag i Dagsavisen torsdag.

– Hva har skjedd?

– Fremskrittspartiets kamp gjennom 40 år for å få til en rettferdig innvandrings- og integreringspolitikk er nå snart på plass. Vi mangler noen områder ennå.

I 2015 kom over 31 000 asylsøkere til Norge.

Mottaksapparatet ble tatt på sengen, og regjeringen ble beskyldt for å gjøre for lite, for sent . I romjulen la Høyre/Frp-regjeringen fram en rekke innstrammingsforslag . Målet var å bli blant de strengeste i Europa . Etter en heftig politisk debatt, ble de aller fleste innstrammingsforslagene vedtatt av stortingsflertallet i juni i fjor.

– Det både jeg og andre i Frp fikk massiv kritikk for på 1990-tallet og 2000-tallet, det er nå vedtatt, og mye av det som vi fremmet i vår egen utlendingslov i 2008, er nå vedtatt.

Sandberg sier til NRK at det han kaller «migrasjonsbølgen i 2015» formet innvandringspolitikken et bredt flertall på Stortinget til slutt stilte seg bak.

– Det kvitterte ut det man hadde til debatt tidlig på 2000-tallet og utover, sier han.

Jakten på ordet

Sandberg mener Frps gjennomslag politisk forklarer det han beskriver som «en jakt på ordet».

– Sylvi har blitt veldig jakta på når det gjelder retorikk og ord og uttrykk, og veldig lite når det gjelder politikk, sier han og viser til kritikken Listhaug fikk etter at hun sa at flyktninger ikke kan bæres på gullstol.

Den viktigste faktoren for god integrering er at utlendingen selv vil integreres. En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge. Det må stilles krav, og det gjør vi med dette forslaget. Sylvi Listhaug / VG 28.12.2015

Nordtrønderen har ingen planer om å vokte sine ord med større omhu, nå som han skal ta over styringen av norsk innvandrings- og integreringspolitikk i noen måneder.

– Som skogning, vet du, så skal det mer enn 57 år til for å endre seg. Mine formuleringer vil være likedan som de alltid har vært: Rett på sak, sier han.

– Pulverisere det norske velferdssystemet

Men det er ikke bare ord som skiller Frps innvandringspolitikk fra opposisjonens.

På spørsmål om hva som gjenstår å stramme inn, viser Sandberg til forslagene Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen stemte ned i fjor sommer:

Innføre mer midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere.

Heve botidskravet fra tre til fem år for å få permanent opphold.

Innføre underholdskrav og krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening for flyktninger.

Splitte flyktningbegrepet.

I fjor søkte 3460 personer om asyl i Norge, langt færre enn i rekordåret 2015. Likevel tror ikke Sandberg debatten blir mindre relevant framover.

– Millioner av mennesker utenfor Schengen er på vandring. Det må vi respektere. Dette er unge mennesker som ikke ser noe håp i sin egen region. De søker noe nytt. Det hadde vi også gjort om vi var i samme situasjon. Men poenget er at Europa greier ikke det. Derfor blir sikkerhetspolitikken- og innvandringspolitikken viktigere og viktigere. Hvis ikke kan vi ta valget: Pulverisere det norske velferdssystemet eller doble skattene på en eller annen måte, sier Frp-politikeren.