Laurdag føremiddag vart Kvasshovden Opp arrangert for 10. gong. I år, som i 2011, er det denne løypa som utgjer NM i motbakkeløp.



Johan Bugge, som spring for Eidsvåg Idrettslag i Møre og Romsdal, slo dette året Øyvind Heiberg Sundby sin tidlegare rekord frå 2009 med nesten eitt heilt minutt. 26-åringen sprang inn på tida 46:49, og vann dermed NM.



Bugge slo for alvor gjennom som motbakkeløpar i 2015, då han vann både NM i Nissedal og EM i Portugal.

Perfekte forhold

180 var påmelde i den 7,5 kilometer lange konkurranseløypa som startar i Ulvik og endar oppe på fjellet Kvasshovden.

– Dette er litt færre enn under NM i 2011, men framleis fleire enn vanleg, fortel leiar for arrangementet, Johan Børsheim.



Han er godt nøgd med forholda dette året.



– I år er det heilt perfekt. Løypa er oppgradert med betre underlag, og vêret er flott, seier han.

Rekorden for kvinner står framleis

Rekordhaldaren i kvinneklassen er framleis Kirsten Maraton Melkevik frå BFG Fana, som sprang på tida 54:57 i 2011.



May Britt Buer frå Gular gjorde likevel ein iherdig innsats, og vann kvinneklassa. Ho sprang i mål over halvanna minutt før Eli Anne Dvergsdal som tok andreplassen.

Ikkje uventa var det mange av favorittane som hevda seg i toppen under motbakkeløpet i Ulvik.

Resultat kvinner

1 May Britt Buer Gular 57:16

2 Eli Anne Dvergsdal Gular 58:56

3 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen løpeklubb 1:01:20

4 Ingrid Festø Gular 1:01:27

5 Tiril Eckhoff Fossum IF 1:01:59

Resultat menn

1 Johan Bugge Eidsvåg IL 46:49

2 Stian Angermund-Vik Varegg Fleridrett 48:47

3 Joel Dyrhovden Samnanger IL- Safa 49:40

4 Per-Christian Lysaker Torgersrud Team Sportsmanden 51:01

5 Stian Øvergaard Aarvik 51:52

