Ved Kjærelva i Fitjar kommune er Lerøy Sjøtroll i full gang med å bygge sitt nye anlegg for laksesmolt. Anlegget skal stå ferdig til sommeren 2018.

Da vil det være et av verdens største smoltanlegg. Det skaper optimisme i kommunen med rundt 3200 innbyggere.

– Det betyr enormt mye. Både aktiviteten som er under bygging, og de arbeidsplassene som kommer i ettertid, sier ordfører Wenche Tislevoll (H).

25 nye arbeidsplasser

På det meste er 100 personer involvert i bygningsarbeidet. Når anlegget er ferdig, vil dette gi arbeid til minst 25 personer.

Tislevoll mener kommunen nå begynner å bli store på havbruk.

– Anlegget viser at man vil satse i Fitjar. Det er kjempestort. Jeg tror ikke vi er klar over stort det er.

GLAD: Ordfører Wenche Tislevoll er glad for at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen. Foto: Marte Rommetveit / NRK

Har investert 650 millioner

Ved Kjærelva er det blitt produsert laks i lang tid. Men det gamle anlegget er revet.

Siste smolt forsvant fra de gamle tankene 18. mai i år. Samtidig startet byggingen av det nye anlegget.

Lerøy Sjøtroll har investert 650 millioner kroner i det nye anlegget, som blir 14 mål stort når det står ferdig.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Håper å slippe avlusing

Til sommeren kommer den første lakserognen, som etter hvert skal bli fisk.

– Den største fisken vi kommer til å levere fra anlegget, vil være opp mot 500 gram. Det er en betydelig økning i størrelse i forhold til den tradisjonelle fisken, forteller produksjonssjef for settefiskanlegg i Lerøy Sjøtroll, Jesper Økland.

Ved å levere større fisk og holde den lenger på land, kan man slippe avlusing av fisken.

Dette blir hovedanlegget for laksesmolt for Lerøy Sjøtroll. Målet er å produsere 12,5 millioner smolt i året.

BYGGING: Produksjonssjef for settefiskanlegg i Lerøy Sjøtroll, Jesper Økland (t.h.) sier anlegget er i rute. Foto: Marte Rommetveit / NRK

– En viktig investering

– For oss er dette en storsatsing og viktig for havbruksvirksomheten vår. Vi vet at det skaper ringvirkninger og muligheter i lokalsamfunnet. Det synes vi er veldig flott, sier Stig Nilsen, konserndirektør for Lerøy Seafood Group.

Han holder frem gode relasjoner til grunneierne og kommunen som viktige årsaker til satsingen.

– Vi er i en kommune som ønsker industri. Vi har gode naboer og et godt lokalsamfunn som passer til dette, sier Nilsen.

Den første fisken skal gå ut fra anlegget våren 2019.