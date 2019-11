Holder stengt på grunn av rottejakt

Fredag kveld fikk en ansatt på Rema 1000 på kjøpesenteret Xhibition i Bergen sentrum seg en overraskelse da en rotte kom løpende. Det førte til at dagligvarebutikken, som ligger i kjelleretasjen, umiddelbart stengte dørene.

– Vi tok kontakt med et skadedyrfirma som har jobbet her i hele natt, forteller Arild Remme, regiondirektør i Rema 1000.

TØMMER BUTIKKEN: Arild Remme, regiondirektør i Rema 1000, og de ansatte må tømme butikken for varer etter at en rotte har kommet seg inn. Foto: SISSEL RIKHEIM / NRK

Historisk rotteproblem i byen

Regiondirektøren forteller at butikken har rundt en halv million i omsetning på en vanlig dag.

Søkshunder er satt inn i jakten, men rotten er lørdag ettermiddag fremdeles ikke funnet.

– Vi leter etter én rotte, og håper at dette løser seg i løpet av kort tid, sier Ole Warberg, konserndirektør i Magic, som eier senteret.

Havnebyen Bergen har i alle tider vært et yndet område for de små gnagerne. Tusenvis lever i kloakken og under byens gater, men i perioder får bergenserne en oppblomstring av rotter på gateplan.

Som i rekordåret 2014, da 3000 rotter ble fanget på bare fem dager.

To år senere opplyste skadedyrfirmaet Anticimex allerede i september at de hadde tatt livet av 32.000 rotter i den gamle hansabyen.

– Det er mange rotter i Bergen, men rotter har ikke vært noe problem her. Det er over ni år siden sist det var en rotte i dette bygget. Dette er en ekstraordinær situasjon, sier Warberg.

MULIGE INNGANGER: Hunden har markert flere steder langs muren til kjøpesenteret. Her kan rotten ha kommet seg inn. Foto: SISSEL RIKHEIM / NRK

Tror det skyldes gravearbeid

For øyeblikket graves det i Olav Kyrres gate i Bergen sentrum. Warberg tror gravearbeidet utenfor senteret har ført til at rotten kom seg inn. Gaten er under omlegging og store deler av gaten er gravd opp.

Hundene har markert flere steder i bygningsmassen.

– Det er grunn til å tro at hundene har funnet mulige veier rotten kan ha tatt seg inn i bygget, sier Remme.

Statens vegvesens entreprenør undersøker nå saken.

De andre butikkene på sentret holder åpent som vanlig.

GOD LUKTESANS: Hunden Nica er trent opp til å finne rotter. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Tømmer butikken for varer

For Rema 1000 er det en kostbar affære å måtte holde stengt på en lørdag.

– Vi mister omsetning, men nå er det viktigst å få bukt med problemet. Dette må vi løse raskt, sier Remme.

De ansatte vil lørdag tømme butikken for matvarer.

– At Rema stenger umiddelbart, viser at de tar ansvar. Vi tar denne situasjonen ytterst alvorlig, sier Warberg.