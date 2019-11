Sporhundar går nattevakt

Fleire sporhundar går nattevakt i kjellaren på Xhibition i natt i eit forsøk på å finna rotta som blei observert fredag kveld. Ole Warberg, konserndirektør i Magic, som eig senteret, opplyser at ei opning på rundt 10 centimeter etter alle solemerker er staden rotta har kome seg inn. – Det er ei opning som har vore hermitisert i alle år, men ho har truleg kome opp i dagen i samband med arbeida i Olav Kyrres gate. No er opningane tetta, seier Warberg. Sporhundane og representantane frå spesialsøkfirmaet blir verande i senteret i natt. – Me trur rotta har tatt same vegen ut før glippa blei tetta, men skulle det vera skadedyr der inne vil det bli oppdaga og tatt hand om, seier Warberg.