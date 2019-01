Har lenge markert seg som Frp-kritiker – nå ligger han an til å bli statsråd

Tidligere finansbyråd i Bergen, Dag Inge Ulstein (38), kan ifølge VG ligge an til å bli ny utviklingsminister. Posten innehas i dag av Høyres Nikolai Astrup.

NRK har gjennom helgen fått bekreftet fra flere KrF-kilder at Ulstein har vært et hett navn for jobben som utviklingsminister. Søndag kveld skriver VG at sunnmøringen ser ut til å få jobben.

Han får trolig med seg både Kjell Ingolf Ropstad (33) som barne- og familieminister, og Olaug V. Bollestad (57) som landbruks- og matminister.

– Vil ikke inn i regjering med et populistisk Frp

Ulstein har markert seg som en sterk kritiker av Fremskrittspartiet, og var tydelig på Hareide sin side under KrF sitt retningsvalg høsten 2018.

I et leserinnlegg i BT i september, skrev han:

– Jeg vil ikke i regjering med et populistisk Frp – de står rett og slett for langt unna et verdiforankret og sosialt radikalt KrF.

I mars i fjor sa Ulstein til NRK at det var en varslet katastrofe å gjøre Sylvi Listhaug (Frp) til justisminister.

– Det er på mange måter uforståelig for oss at Solberg valgte å gi Listhaug en enda viktigere post, og et enda tyngre departement, enn hun hadde tidligere. Dersom en ser på hvordan Listhaug har opptrådt tidligere, var dette på mange måter en varslet katastrofe.

På fylkesårsmøtet i Hordaland KrF i fjor høst, holdt Ulstein et innlegg som skapte sterke reaksjoner fra det blå flertallet i Hordaland.

– Det er uforståelig for meg at flertallet i denne salen kan frede Sylvi Listhaug, på bekostning av Knut Arild Hareide, sa den tidligere finansbyråden.

Like før valget i 2015 gikk Ulstein til frontalangrep på sin tidligere samarbeidspartner Tor Woldseth fra Frp, som da var fungerende ordfører i Bergen.

Woldseth hadde delt et todelt bilde på sin Facebook-profil. Øverst var det et bilde av utmagrede afrikanske barn, og under et bilde av det som kunne tolkes som flyktninger som får hjelp på en togstasjon.

Bileteteksten var på engelsk og sa: «Sorry guys. We are too busy helping these».

– Det er helt forkastelig. Det går rett og slett ikke an, sa Ulstein.

Tor Woldseth (Frp) forsvarer publisering av omstridt Facebook-bilde, til tross for massiv kritikk fra blant andre KrFs Dag Inge Ulstein. Du trenger javascript for å se video. Tor Woldseth (Frp) forsvarer publisering av omstridt Facebook-bilde, til tross for massiv kritikk fra blant andre KrFs Dag Inge Ulstein.

Drivkraften bak at KrF skiftet side i Bergen

38-åringen fra Sula på Sunnmøre er utdannet sexolog og har jobbet som både familierådgiver og i ulike lederstillinger i helsevesenet frem til han ble heltidspolitiker og sosialbyråd i Ragnhild Stolt-Nielsen (H) sitt borgerlige byråd i Bergen i 2013.

I 2014 gikk Ulstein av som byråd i protest etter en konflikt med Høyre og Frp om hvorvidt bybanen i Bergen skulle gå over Bryggen.

I forbindelse med valget i 2015 var Ulstein den store drivkraften bak at KrF skiftet side i Bergens-politikken.

FIKK KRF TIL Å SKIFTE SIDE: I forbindelse med valget i 2015 var Ulstein den store drivkraften bak at KrF skiftet side i Bergens-politikken. Foto: Christian Lura / NRK

Ga seg i lokalpolitikken

Ulstein satt som finansbyråd og nestsjef i Harald Schjelderup (Ap) sitt byråd frem til november i fjor, da han offentliggjorde at han ville gi seg i lokalpolitikken.

– Bergenspolitikken kan være krevende. Det er spennende og meningsfylt, men jeg har fire barn og totalsituasjonen med familien gjør at jeg har ikke ønsker gjenvalg, sa Ulstein til NRK.

Etter avgangen som byråd åpnet han for å jobbe med internasjonalt arbeid, og sa at han vurderte å ta med seg familien og reise til Afrika som misjonær.

Å oppholde seg mye utenlands får han alle muligheter til dersom han blir utviklingsminister, slik VG skriver. Det norske bistandsbudsjettet er på 35 milliarder kroner, og styres i dag av Nikolai Astrup (H).

NRK har ikke fått bekreftet om Astrup får fortsette i en annen rolle i regjeringen eller om han sendes tilbake til Stortinget, hvor han var leder av finanskomiteen frem til han ble statsråd for nøyaktig ett år siden.

Dag Inge Ulstein har ikke svart på NRKs henvendelser søndag kveld.