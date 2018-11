Sto på hver sin side av KrF-konflikten – nå takker begge for seg

Klokken 23.59 søndag kveld gikk fristen for å svare nominasjonskomiteen i Bergen KrF ut. Blant svarene var det to markante skikkelser i bergenspolitikken som manglet.

Verken finansbyråd Dag Inge Ulstein (37) eller helsebyråd Rebekka Ljosland (27) ønsker gjenvalg ved kommunevalget i 2019.

– Bergenspolitikken kan være krevende. Det er spennende og meningsfylt, men jeg har fire barn og totalsituasjonen med familien gjør at jeg har ikke ønsker gjenvalg, sier Ulstein til NRK.

Det var Bergens Tidende som først meldte om Ulsteins «nei takk» til nominasjonskomiteen.

GIR SEG: Dag Inge Ulstein sier at han og familien ønsker å reise utenlands for å drive hjelpearbeid. Foto: DAG HARALD KVAMMEN ANDERSEN / NRK

– Vanskeligere å kommunisere utad

På fredag var byrådene på landsmøtet til Kristelig Folkeparti (KrF). Ulstein ga i forkant av møtet sin støtte til partileder Knut Arild Hareide og hans veivalg mot venstre.

– Det er uforståelig for meg at flertallet i denne salen kan frede Sylvi Listhaug, på bekostning av Knut Arild Hareide, sa Ulstein på fylkesårsmøtet i slutten av oktober.

Nå sier finansbyråden at retningen landsmøtet valgte ikke har påvirket hans avgjørelse.

– Jeg har hatt tanker om å gi meg i lengre tid. Hadde landsmøtet valgt annerledes, ville det kanskje vært vanskelig å kommunisere det utad i dag, men det ville ikke endret meningen min, sier Ulstein.

KrF-byråd tar en pause

Ljosland mente derimot at man burde gå for et regjeringssamarbeid med dagens regjering.

Dermed var byrådene på hver sin side av KrF-konflikten, til tross for at de i tre år har vært en del av utstillingsvinduet for et rød-gult samarbeid i Bergen.

Helsebyråden fikk mye oppmerksomhet da hun som 24-åring ble tidenes yngste byråd i Norge.

Valget om å nå tre ut av politikken begrunner med et ønske om å prioritere familielivet, skriver hun i en melding på sin Facebook-side.

«Men til tross for en kortere eller lengre pause, vet jeg en ting helt sikkert; Jeg er ikke ferdig med politikk, og jeg er ikke ferdig med KrF», skriver Ljosland.

Ulstein sier til NRK at det ikke er tilfeldig at begge byrådene gir seg nå.

– Vi er flere i byrådet som er i samme fase av livet. Derfor er det ikke unaturlig at vi velger å prioritere familien, sier Ulstein.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) har allerede fortalt at han tar ikke gjenvalg neste år. Dermed er det klart at tre av sju byråder i Bergen ikke blir med videre.