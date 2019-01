NRK erfarer: Her er hele den nye statsrådskabalen

Se hele kabalen i bunnen av saken!

Statsminister Erna Solberg har kalt inn til ekstraordinært statsråd på Slottet tirsdag klokken elleve. Da skal de nye statsrådene bli presentert for offentligheten.

Ifølge NRKs kilder må Høyres Linda Hofstad Helleland trolig returnere til livet som vanlig stortingsrepresentant etter å ha vært barne- og likestillingsminister det siste året.

Etter at KrF-topp Kjell Ingolf Ropstad krevde statsrådsstolen hennes, har ikke Erna Solberg klart å finne plass til Helleland i regjeringen, får NRK opplyst.

Fra desember 2015 til januar 2018 var hun kulturminister, og markerte seg særlig i idrettspolitikken.

Den siste trønder

41-åringen fra Klæbu utenfor Trondheim er den eneste av dagens regjeringsmedlemmer med bakgrunn som innvalgt stortingsrepresentant fra Trøndelag.

FERDIG: Linda Hofstad Helleland blir ordinær stortingsrepresentant igjen etter drøye tre år i regjering. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Selv om Trine Skei Grande snakker trøndelagsdialekt, representerer hun Oslo Venstre .

Midt-Norge blir i så fall stående uten en statsråd for første gang på veldig mange år, men ingen av regjeringskildene NRK har snakket med mandag mener det er et problem.

Kort statsrådsliv for Hoksrud

Bård Hoksrud (45) har vært landbruksminister siden 31. august i fjor og fikk dermed knappe fem måneder rundt Kongens bord denne gang.

TAKK FOR MATEN: Bård Hoksrud skal etter det NRK får opplyst gå av som landbruksminister og ut av regjeringen. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Han ofres først og fremst fordi KrF vil ha departementet han styrer. NRK har fra før meldt at Olaug Bollestad blir ny landbruksminister.

Til den nye Frp-posten som beredskapsminister har Erna Solberg og Siv Jensen valgt å satse på Ingvil Tybring-Gjedde, som til nå har vært statssekretær, i stedet for å gi Hoksrud sjansen.

Digitaliseringsminister Astrup

Mandag får også NRK bekreftet det VG meldte søndag, at Dag Inge Ulstein (KrF), skal overta posten som utviklingsminister med ansvar for det norske bistandsbudsjettet.

Det betyr at Høyres Nikolai Astrup må forlate denne jobben. I valget mellom å sende Astrup tilbake til Stortinget eller å gi han en ny post i regjering, tyder alt på at Erna Solberg har valgt det siste.

DIGITAL: Høyres Nikolai Astrup får nye oppgaver. Foto: Trond Vestre / NRK

Flere kilder sier mandag til NRK at 40-åringen fra Oslo blir ny digitaliseringsminister, blant annet med ansvar for å modernisere og digitalisere det offentlige Norge.

En kuriositet er at Astrup internt i Høyre ikke akkurat er kjent for å være den som først tar i bruk ny teknologi. Han fikk seg Facebook-side først da han ble statsråd for ett år siden.

Det er første gang Norge får en statsråd med tittelen digitaliseringsminister, men for noen år tilbake fantes det poster som fornyingsminister (Stoltenberg II-regjeringen) og moderniseringsminister (Bondevik II-regjeringen).

Foreløpig regjeringskabal

Med forbehold om at det kan være endringer NRK ikke kjenner til, og at planlagte endringer kan gjøres om på helt frem til den utvidede regjeringen presenteres, ser Erna Solbergs nye regjeringskabal slik ut.

Fordelingen mellom partiene er ni statsråder til Høyre (inkludert statsminister), syv til Frp, tre til Venstre og tre til KrF.

Nye statsråder:

KrFs Kjell Ingolf Ropstad (33) blir barne- og familieminister, og får også ansvar for tros- og livssynspolitikk

(33) blir barne- og familieminister, og får også ansvar for tros- og livssynspolitikk KrFs Olaug V. Bollestad (57) blir landbruks- og matminister

(57) blir landbruks- og matminister KrFs Dag Inge Ulstein (38) blir utviklingsminister

(38) blir utviklingsminister Frps Ingvil Smines Tybring-Gjedde (54) blir beredskapsminister

Disse statsrådene flyttes på:

Nikolai Astrup (H) går av som utviklingsminister for å bli ny digitaliseringsminister i Kommunaldepartementet.

Disse får endret ansvarsområde:

Kulturminister Trine Skei Grande (V) får også ansvar for likestilling og blir kultur- og likestillingsminister

(V) får også ansvar for likestilling og blir kultur- og likestillingsminister Justis-, beredskaps-, og innvandringsminister Tor Mikkel Wara mister ansvaret for beredskap og får tittelen justis- og innvandringsminister

Disse fortsetter som før: